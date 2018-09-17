國立科教體驗未來館 落腳台南

2018年09月17日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

原本計畫興建小巨蛋的台南市東區南台南站副都心文教用地，行政院16日宣布將改建「國立科學教育體驗未來館」，不僅是雲嘉南地區首座科技館，經串聯全台科教發展後，更將成為匯集台灣新興科技的體驗平台，地方期待這座場館具備國際級水準，帶動地方繁榮。

原小巨蛋用地興建

基隆有海洋科技博物館、台北有國立台灣科學教育館、台中有國立自然科學博物館，高雄有國立科學工藝博物館、屏東有國立海生館，雲嘉南地區至今仍未有科學相關館場。行政院長賴清德16日宣布「國立科學教育體驗未來館」落腳台南，這是全台第6座科學館，也是雲嘉南第1座。

台南打造的「國立科學教育體驗未來館」有別於其他5座場館，除了填補雲嘉南300多萬人缺乏的科學場館外，新場館的領域也不同，並非學術理論性質，注重科技的應用與未來體驗範疇。

戶外教學體驗重點

教育部次長姚立德表示，台灣明年實施的新課綱，科技教育成為國民教育，不只小學生開始學程式設計，大學的程式設計也將列為必修課程。新課綱規定學校每班有1次戶外教學，台南的「國立科學教育體驗未來館」將是戶外教學的體驗重點。

台南市代理市長李孟諺表示，新場館占地15公頃，交通便捷，靠近機場，未來也是捷運必經，還緊鄰文化中心，文教氣息濃厚，根據其他縣市成立科學場館的經驗，台南新場館落成後，可望帶來地區繁榮。

市府教育局表示，這座場館在行政院點頭同意後，才剛開始著手規畫，初估經費起碼數10億元，尚無法確定落成完工日期。

(中國時報)