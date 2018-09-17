染登革熱拖5天 婦恐遭罰6萬

高市再爆第7例登革熱，三民區婦人疑隱匿疫情，衛生單位緊急噴藥防治。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市爆發第7例登革熱，個案為家住三民區60多歲婦人，緊鄰第2、3例，不排除為社區群聚感染，但她從10日有登革熱典型症狀，卻拖5天才就醫，毫無警覺心，直到15日確診陽性住院隔離。衛生局認為恐涉及隱匿疫情，使社區暴露病毒風險，將交叉比對數千筆疫調資料，若屬實則開罰6至30萬元。

連3例 應為群聚感染

疾管處長潘炤穎指出，該婦住安發里，10日起有發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐等症狀，自行服用退燒藥，卻未就醫，14日回台南佳里老家症狀未緩解，家屬陪至台南市奇美醫院看診，經快篩NS1陽性，15日高市衛生局獲報協助回高雄住醫院隔離，當天中央認可實驗室確診本土登革熱、血清型為第2型病毒。

衛生局進一步疫情調查發現，該案與三民區確診第2例本土登革熱個案居住地距離495公尺，且與第3例居住地距離80公尺，有極高地緣關係，且3例個案血清型均為第2型病毒，研判應為社區群聚感染。

渡輪站 持續體溫管控

潘炤穎說，該婦平常不愛就醫，寧可吃成藥，今年兩次就醫紀錄，即為這波登革熱不適。她10日後已有典型登革熱症狀，仍持續在住家、社區活動長達5天，有極高病毒擴散風險，若對疫調人員隱匿病狀，查證屬實將依違反《傳染病防治法》裁罰6萬至30萬元。

另外，由於旗津中州地區一家公司爆發3例群聚感染，中州渡輪站將持續進行體溫管控，一旦發燒不得搭船，防堵疫情擴散，直到9月下旬為止。衛生局也提醒，9、10月是登革熱流行高峰，氣候更適合病媒蚊生長，民眾切勿掉以輕心。

(中國時報)

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