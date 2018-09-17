長照預算執行率低 不到5成

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市老年人口約44萬人，為6都老化最快城市，但市議員郭昭巖發現，北市相關配套照顧措施並未到位，以去年中央長照2.0計畫給北市6.55億補助為例，最後市府竟繳回3.38億，執行率不到5成，排名6都之末，今年執行狀況也不見起色。她痛批，市府大砍重陽敬老金稱要轉作長照使用，到底錢花去哪？

郭昭巖指出，北市去年老年人口已達到16.37％，推估3年後可能成為超高齡城市，但從中央到地方，照顧因應措施明顯不足。去年中央長照2.0計畫擴大老人照顧服務對象和內容，但未考量到所需的照護人力來源，導致民眾「看得到、用不到」。

她舉例，北市去年獲得中央長照2.0經費6.55億，最後繳回3.38億，代表有半數以上未用到，今年中央再擴大補助金額，北市補助長照中心營運費5063萬預算，截至6月執行率僅24.5％，補助專業服務與喘息服務1億154萬餘元，執行率更只有4.1％。郭質疑，市府取消了敬老金，又沒將資源實際運用在老人身上，到底錢都花去哪？

另有民眾向郭昭巖反映，北市聯合醫院雖有推動居家照顧，但醫護人員到府服務頻率卻是2到3個月一次，對年長者及行動不便者嚴重不足，她要求衛生局向中央建議，應比照施打流感疫苗方式，委託社區診所共同協助，補足醫護人力不足問題。

對此，北市衛生局長黃世傑坦言，這是高估需求所致，中央補助款太多，但地方在招募照護人員上也有困難，導致預算無法執行，局內很努力在找人員，也訂定留任相關計畫，情況有逐漸改善，會針對問題研議和檢討，並向中央提出反映。

(中國時報)