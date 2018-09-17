2018年09月17日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

飯店可視為觀光風向球！交通部觀光局統計數據指出，台中市2017年與2014年相較，住宿旅客總數成長逾102萬人次、成長率16.77％，3年來並未因陸客減少導致住宿人次降低，反而持續顯著成長，2018年1月至9月中，台中市新設立19家旅館，11月花博盛會登場將帶動觀光人潮。

台中市觀光旅遊局指出，因應大陸政策性限縮陸客遊台，影響台灣旅宿業，市府配合「南向政策」赴東南亞推廣觀光，持續推動「中進中出」觀光旅遊措施，有效緩解衝擊、擴大不同國家客源。

觀旅局長陳盛山指出，台中市2014年住宿旅客總數609萬多人次，至2017年成長為711萬多人次，共成長102多萬人次、成長率16.775％，3年來不減反增。

為搶攻觀光商機，企業大手筆投資興建飯店。市府統計，2018年1月至9月中旬，台中市旅館新設立有19家，與2017年旅館新設27家比較，預期2018年申請旅館家數成長率將超過2017年。

觀旅局依2015年至2018年8月止的統計資料顯示，台中市旅館家數共新設立91家、房間數增加5356間，位居6都第2，僅次於台北市，加上2018年11月3日到2019年4月24日世界花博將登場，人潮帶來錢潮，觀光商機可期。

(中國時報)