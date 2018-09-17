投票日近 李進勇、劉建國終合體

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中國時報
／雲林報導

雲林縣民進黨崙背、褒忠、虎尾等鄉鎮長參選人李泓儀、陳建名、林新丁假日相繼成立與縣長李進勇聯合的競選總部，立委蘇治芬、劉建國都技巧性地與李進勇錯開，但16日元長鄉長參選人李明明競總成立，李、劉終於合體同框，讓憂心整合的支持者稍微寬心。

李泓儀與陳建名際遇相同，本屆都只以幾百票的些微差距飲恨，捲土重來希望揮出「泓」不讓，「建」立褒忠「名」望。出身公護的李明明雖是政治素人，但倒吃甘蔗、漸入佳境。

林新丁是唯一未與李進勇設立聯合競選總部的鄉鎮市長參選人，但2人競總近在咫尺，僅有數步之遙，李捐棄先前「拔丁」前嫌，仍替林站台。

李進勇除了籲請大家支持民進黨提名的參選人外，也細數自己任內政績，包括免水井規費、長青食堂等，更提醒選民要注意、過濾有心人放出的假消息，千萬不要輕易相信混淆視聽的不實謠言。

劉建國、蘇治芬都是各鄉鎮長參選人力邀的貴賓，2人或親自參與、或派代表出席拉抬輔選，然而卻都刻意地不和李進勇相遇，而劉和蘇也是互不碰頭，3人「王不見王」距離投票日只剩不到70天，令支持者非常擔心黨內整合問題，還好昨日傍晚李明明競選總部成立時，劉建國終於和李進勇同台又同框，稍解支持者的憂慮。

相對於自家人整合的種種橫阻，外部的爭取及認同則有所斬獲。藍營褒忠鄉長參選人黃麗花夫婿張勝聰是褒忠鄉農會常務監事，但是該農會總幹事吳金元基於同村等關係，16日卻站台公開力挺陳建名。

更受矚目的是，元長鄉長李泗濱被認為是深藍，昨日也現身在李明明和李進勇聯合競選總部的演講台上，還稱許李進勇施政，呼籲鄉民支持「雙李」當選。

(中國時報)

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