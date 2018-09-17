成大民調韓贏1％ 陳營駁太膨風

2018年09月17日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高市前議長許崑源16日爆料，指成功大學最新民調指出，國民黨韓國瑜支持度首度領先對手陳其邁1％，雖然領先幅度不大，但已出現黃金死亡交叉，與韓國瑜所稱的五五波吻合；陳其邁陣營發言人立委李昆澤駁斥，譏諷韓是政策吹牛，連民調也吹牛。

李昆澤表示，媒體昨日才報導陳其邁以超過15％的支持度領先韓國瑜，許崑源卻說韓國瑜領先1%，差異之大讓人眼花撩亂，沒有公布任何具體交叉分析報告的民調，空穴來風，不足採信。根據選罷法第53條規定，自選舉公告發布日起至投票日十日前所為有關候選人民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源。

李還喊話奉勸韓國瑜勿觸法，與其四處到其他縣市，與國民黨候選人取暖，不如好好認識了解高雄，傾聽市民的心聲。

許崑源昨在議員參選人鍾易仲造勢大會上透露，根據由民間委託學術單位成功大學所做的最新民調顯示，韓國瑜與陳其邁兩人支持度出現「黃金死亡交叉」，韓支持度領先陳1％，深具指標意義。

許還說示，韓國瑜宣布參選以來，各項民調支持度一路持續上升，預計隨著民進黨一連串荒腔走板施政，韓國瑜支持度還會繼續走高。

立法院前院長王金平昨提到，韓國瑜天時、地利、人和俱全，綠色執政不利，民進黨也成為最佳助選員，韓聲勢不斷上漲，有望贏得選戰。

韓國瑜則批評如今綠色全面執政，一天到晚只會講台灣價值，到選舉只會抹黑，讓人民過好日子，才是所謂的台灣價值。

(中國時報)