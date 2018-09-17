成大民調韓贏1％ 陳營駁太膨風

立法院前院長王金平（左二）、前議長許崑源（右一）與高市長參選人韓國瑜（右二），16日共同為市議員參選人鍾易仲（中）站台輔選。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高市前議長許崑源16日爆料，指成功大學最新民調指出，國民黨韓國瑜支持度首度領先對手陳其邁1％，雖然領先幅度不大，但已出現黃金死亡交叉，與韓國瑜所稱的五五波吻合；陳其邁陣營發言人立委李昆澤駁斥，譏諷韓是政策吹牛，連民調也吹牛。

李昆澤表示，媒體昨日才報導陳其邁以超過15％的支持度領先韓國瑜，許崑源卻說韓國瑜領先1%，差異之大讓人眼花撩亂，沒有公布任何具體交叉分析報告的民調，空穴來風，不足採信。根據選罷法第53條規定，自選舉公告發布日起至投票日十日前所為有關候選人民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源。

李還喊話奉勸韓國瑜勿觸法，與其四處到其他縣市，與國民黨候選人取暖，不如好好認識了解高雄，傾聽市民的心聲。

許崑源昨在議員參選人鍾易仲造勢大會上透露，根據由民間委託學術單位成功大學所做的最新民調顯示，韓國瑜與陳其邁兩人支持度出現「黃金死亡交叉」，韓支持度領先陳1％，深具指標意義。

許還說示，韓國瑜宣布參選以來，各項民調支持度一路持續上升，預計隨著民進黨一連串荒腔走板施政，韓國瑜支持度還會繼續走高。

立法院前院長王金平昨提到，韓國瑜天時、地利、人和俱全，綠色執政不利，民進黨也成為最佳助選員，韓聲勢不斷上漲，有望贏得選戰。

韓國瑜則批評如今綠色全面執政，一天到晚只會講台灣價值，到選舉只會抹黑，讓人民過好日子，才是所謂的台灣價值。

(中國時報)

投票日近 李進勇、劉建國終合體 新北自造者嘉年華 紙箱變身機器…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。