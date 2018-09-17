親水體驗學自救 弱勢童好嗨

2018年09月17日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣體育會水中運動委員會16日邀集全國各地台灣水上摩托車協會、遊艇業者、獨木舟團隊、水上鋼鐵人團隊等，在布袋海風長堤文創碼頭，提供台中光音育幼院以及嘉義修緣育幼院近100位院童，體驗水上摩托車、獨木舟遊布袋港，享受水上鋼鐵人的快感，現場更有嘉義縣水上救生協會教練教導院童正確水上自救，以及如何使用救生衣等重要知識。

嘉義縣體育會水中運動委員會主任委員丁聰銘表示，此次體驗活動以肢體障礙人士跟育幼院院童為主，肢體障礙人士因安全顧慮常被業者拒絕，育幼院則因孩童來自弱勢家庭，鮮少機會體驗水上活動，希望透過此一活動，讓孩童多了解水域安全等知識，好玩兼顧安全。

現場許多孩童直呼「好刺激」、「好期待」，體驗過的孩童則七嘴八舌地討論，修緣育幼院院長李銘銖表示，此次是第2次參加，院童得知後「超興奮」，育幼院平時因資源關係，較難舉辦此類活動，因此相當感謝縣體育會的邀請。

嘉義縣水上救生協會教練也教導孩童水域自救方法，嘉義縣水上救生協會、嘉義縣救難協會和海巡署中部分署第四岸巡隊更主動接手全程安全戒護，確保活動人員安全。

受邀與會的副縣長吳芳銘也表示，台灣是海島國家，此類親水性活動，能加強對水域安全的認識，預防憾事發生。

(中國時報)