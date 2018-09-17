樂當導護天使 84歲嬤獲表揚

2018年09月17日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府16日表揚「推展家庭教育有功團體」、「社會教育貢獻獎」、「導護金安獎、績優校園志願服務人員」，有2團體及125人獲表揚。獲獎者中年紀最長的是84歲張林阿流阿嬤，擔任小學交通導護近30年的她說：「能被學生叫聲阿嬤，是最歡喜的一件事！」

張林阿流說，她當志工將近30年，一開始是有興趣才當，再加上前後有5名孫子念小學「作志工兼顧孫！」能被學生叫聲阿嬤，是最開心的一件事，看到其他學生也彷彿看到自己的孫子，能獲獎很開心，當導護讓她覺得社會不嫌她老，儘管上了年紀對社會還是能有所貢獻。

頒獎典禮前，副縣長余聯興與張林阿流也穿著導護背心，由張林阿流將導護旗交給余聯興，藉此展現志工的熱誠，以及為學童、社會服務奉獻的精神與典範。

除了張林阿流確保學生上下學的安全推動獲得肯定外，深溝國小的教師陳錫滄從2000年退休後，立即擔任學校環保志工，並捐贈文具鼓勵學子；獲得社會教育貢獻獎的何淑真，積極推動泰雅語活動等，都獲得縣府肯定與表揚。

縣府表示，宜蘭縣目前有2700多名校園愛心志工，是學校校務推動順暢的要角之一，主要在學校擔任交通導護、圖書閱讀、行政或教學助理等工作，藉由此頒獎典禮給予受獎人鼓勵及肯定。

(中國時報)