狂風肆虐 尚武村財損破千萬

台東縣長黃健庭到尚武漁港勘災。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／台東報導

「哇！水龍捲將膠筏從我餐廳上方過去，非常恐怖」，15日下午大武地區還出現龍捲風，瞬間強風不僅將尚武漁港內的膠筏颳上岸邊，市區民宅鐵皮屋頂掀翻，也造成圖書館及尚武國小嚴重災損，台東縣長黃健庭及議長饒慶鈴16日連袂前往尚武地區勘災，初估財損破千萬。

黃健庭及饒慶鈴昨日上午10點由台東縣後備指揮部指揮官陳柏青上校、農業處長許瑞貴等人陪同前往大武鄉尚武地區勘災，首站到尚武漁港，不少漁民及村民看到縣長及議長來勘災，都紛紛向兩人表示家庭的生財工具膠筏都毀了，以後不知怎麼辦，請縣長及議長幫忙。

尚武漁港旁餐廳「葛的店」受創最嚴重，老闆呂塗葛向黃健庭及饒慶鈴等人說，前天下午2點50分餐廳快打烊，店內還好沒有顧客，他在泡茶休息，結果就看到一艘膠筏被龍捲風帶從他餐廳屋頂飛過去，實在非常恐怖，還好沒有人員傷亡情形，錢再賺就有，其他受災民眾及漁民則說出生以來從沒看過龍捲風，沒有想到威力實在太大。

農業處長許瑞貴表示，尚武漁港內漁船半沈1艘、漁筏全毀18艘，概估損失1千萬元。黃健庭在勘災後表示，請公所及後備指揮部先協助受災民眾整理家園，早日恢復原貌，接著會依公所呈報的資料查核後給予補助，也會以縣府社會救助金專戶來協助，也請農業處針對漁船損壞補助部份向中央提案提高補助金額。

(中國時報)

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