陳水扁預告為陳致中站台

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中國時報
／高雄報導

前總統陳水扁繼3月為子選議員站台後，16日又在「新勇哥物語中」放話，預告將出席陳致中10月28日競選總部成立大會。對此，陳致中態度曖昧，不否認也不承認，僅說「有具體規畫再報告」。是否再踩敏感政治紅線，備受關注。

陳致中16日成立服務處，父親阿扁未到場，但昨透過「新勇哥物語」感慨只能透過臉書直播參與「雖不能至，然心嚮往矣！」

阿扁還爆料，陳致中民調已落居第6名，再掉就沒了；政治路上走得坎坷孤獨，當選高雄市議員卻因案用「陳致中條款」解除職務，選立委又被派系夾殺。

阿扁說，致中選擇從哪裡跌倒，哪裡爬起來，未料又遇上小港前鎮超級戰區17搶8激烈競爭。8年前，他拿下最高票，這次黨內初選第1名，被說成穩當選，面對被分票危機考驗，也是最危險一個，因為「穩的卡輸在欉紅的，穩落的」。

「小勇：這下子，可能要請阿扁在10月28日（日）競選總部成立晚會站台了！雪花說可以，那是人情之常。可勇祥是否又不准！？」再丟難題給新任法務部長蔡清祥。

陳致中前天受訪時強調，沒有安排阿扁站台計畫，但父親十分擔心他的選情，不時就打電話關切，他壓力很大「吃不好，睡不好」，甚至不敢接電話。不過，昨又轉趨保守只願回應「有具體規畫時再跟大家報告」令外界格外好奇。

(中國時報)

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