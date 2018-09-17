嬤伴夫屍8個月 得聖筊同意葬公墓

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中國時報
／高雄報導

新堀江商圈5樓透天今年1月96歲陳姓阿公過世後，因生前交代要土葬，86歲阿嬤雖看過30餘處地點，迄今8個月卻都沒能下葬，高雄巿殯葬管理處長謝汀嵩16日前往陳家，最後以擲筊方式獲阿公同意，暫以燕巢深水公墓為墓地。

謝汀嵩說，他以2個50元硬幣擲筊問阿公，前2次問到要火葬，不是陰筊就是笑筊，後來再問阿公是不是要土葬、到公墓好不好以及以燕巢深水公墓為墓地，竟連續獲得3次聖筊，因此決定今明2天就帶阿嬤到公墓看地。

「我比任何人都急」對於丈夫8個月未下葬，阿嬤16日說，如果可以趕快確定，她也想讓先生入土為安，但她有問過地理師，認為要依阿公的生辰八字做為下葬方位，如果看過公墓方位還是不行，她也不能違背阿公遺願。

陳姓阿公、阿嬤結褵40餘載但膝下無子，阿公生前跟她聊過，現代人沒幾天就將長輩火葬，不僅感覺殘忍，也很沒有感情。阿嬤說，她在很小的時候，爸爸就過世，因此也認為土葬比較好，更希望死後跟先生葬在一起。

謝汀嵩表示，阿嬤因為沒有子嗣，加上8個月來不斷有掮客要帶她去看墓地，由於擔心被騙，對這件事相當謹慎。16日他去的時候，先表明自己是代表公家機關，要她放心，並說明公墓有公定價格，不用害怕會遇騙。

雖然阿公不能下葬背後原因有洋蔥，但是長期下來，卻已讓附近店家、鄰居產生困擾，殯葬管理處說明，依社會秩序維護法，若無正當理由停厝不葬，可處6000元以下罰鍰，雖體諒阿嬤心情，也希望阿公後事儘快完成。

(中國時報)

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