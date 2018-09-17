當小英版通俄門遇反台諜

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳建仲

大陸央視晚間聯播15日播出「反台灣間諜專題」，指國安機關「2018-雷霆」專項行動破獲百餘起台諜案，抓獲一批台諜及運用人員；尤其策反來台陸生，布建間諜情報網絡，嚴重損害兩岸和平發展大局；我國防部則斥為子虛烏有、不隨之起舞。然而，對岸在兩岸關係趨緊、美中重啟貿易談判的敏感時刻，突然高調釋放整肅台諜的訊息，背後意圖值得推敲。

搶在陸生來台就讀大學院校的開學前，以及陸生畢業返鄉潮前，央視製播反台諜專題，特別點出台諜情報機關瞄準陸生群體，利用兩岸擴大交流的有利條件，組織安插大批情報人員在島內高校活動，大肆策反發展人員，極力向大陸滲透。大陸事先通知學校及相關單位收看，《環球時報》也刊出「小心，台諜就在你身邊」的專題，除藉此警告來台陸生和大陸院校要小心提防外，顯然主要目的是為反控民進黨當局破壞兩岸關係。大陸國台辦發言人安峰山就據此要求台灣有關方面，應立即停止針對大陸的情報破壞活動。

早在2014年10月27日，《環球時報》即曾大幅報導，在台陸生被台灣間諜吸收，並公布「許淇鈞、林兆偉、台維光」3名「台諜」，連同出生日期和台灣身分證字號一併公布。此次央視同樣點名3位我軍情局「台諜」─「許莉婷、陳泰宇及林家輔」的化名、本名及照片，但國防部則表示，內容子虛烏有，呼籲外界毋須隨之起舞。

央視等相關報導引述台諜案發生的時間點都集中在馬政府時期，因為自2008年後兩岸恢復全面交流，台生、陸生大量往來兩岸，自然容易成為兩岸情報部門吸收的對象。在馬政府時期，大陸就曾刻意公開情蒐結果示警，主要目的是對內部機構及陸生發出警告。實際上，此類所謂間諜案層級都很低，搆不上國安層級，多只是在學生、學術團體間的資訊蒐集。就算在馬政府時期，兩岸彼此的情蒐工作也不曾停止，但為維護得來不易的兩岸交流氛圍，相互不願撕破臉。不過早已有傳聞指出，對岸利用陸生以「反釣魚」方式，引誘我方上勾並監控，將選擇時間點引爆。

此次央視特別指出2016年來，由台諜情報機構實施、證據確鑿、被國安機關依法審查的網路策反境內學生案件呈上升趨勢，將觸手伸向內地校園，大肆加強情報竊取和滲透破壞活動，嚴重損害兩岸和平發展大局。雖然情勢不致演變成兩岸「間諜逮捕大戰」，但對岸選擇在民進黨全力向國際控訴北京打壓，尤其歐洲議會12日通過決議案，呼籲「歐盟遏止中國武力挑釁台灣與破壞台海和平穩定」之後，反台諜報導播出的時間點頗耐人尋味，且以新聞聯播方式播出，勢必強化大陸民眾反民進黨的力度。

蔡總統日前為民進黨參選人站台時才強調，這次選舉很多來路不明的假消息，某些甚至來自對岸，是有組織、有目的的攻擊，造成社會的對立，破壞人民對政府的信賴，更激化選舉。蔡總統顯然有意仿照美國「通俄門」來推銷「北京門」，暗指對岸操縱九合一選舉。問題是，真正重傷民進黨選情的是蔡政府自家人的幹話、爆料和政策突槌，根本和假消息無關。如果再對大陸公布台諜案只以一句「子虛烏有」帶過，除了「鴕鳥」外，還真找不到更好的形容詞了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)