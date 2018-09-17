2018年09月17日 04:10 中國時報 陳長文

筆者於國小畢業同學Line群組中，常出於分享之意發送時事評論的拙文，群組同學也不時給予鼓勵。但近日收到同學的善意提醒：「政治相關看法請傳私人訊息。」想來確實有理，早已是頤養天年的年紀，理當交換養生之道而不再為政治議題煩憂，因此回了「謝謝提醒」。然這項體貼的提醒卻令筆者困惑：年齡該是影響關心「政治」的因素嗎？

筆者長年開課講授「超國界法」課程，授課過程中，發現同學修習「無所不談」的超國界法議題興趣不低，然而對於政治、兩岸議題等卻興趣不大，甚至不願意懂。而修習這門課的學生包含了台生、陸生，筆者理解大陸同學可能囿於「國情」而不習慣談論政治，然台灣學生又為何噤聲呢？

美國前司法部長理察森說：「政治，若能秉持良知奉行，是最困難的藝術，也因此是最尊貴的志業。」政治的本質是治理國家的困難藝術，應是可溫暖正面切磋並暢所欲言，而非骯髒齷齪令人不屑的題材。到底為何當今社會的氛圍會讓眾人覺得談政治是沒有意義呢？

中華民國在台灣已經歷3次政黨輪替，早是相對成熟的民主社會。然從當今台灣社會對待政治的熱衷程度觀之，會發現相當兩極。光譜的一端，是在解嚴後，喋喋不休又讓人民失望的政客與政治評論者（除少數例外）；另一端則是令筆者最擔心的現象─對政治議題冷漠的年輕世代。

看似熱衷的極端，實則政客滿天飛，對時事常不明就裡地「練肖話」、批評謾罵，然真正有能力、懷抱理想去解決政治問題的，又有幾個？這樣「參與政治」的不良示範不僅影響人民對政治的觀感，更無法解決民主政治下的困境，甚為悲哀。執政黨的理想性和執政能力亦令人擔憂。如此，惡性循環的結果可想而知。

而默不關心的極端則是當今的年輕世代。其自小受民主的養分灌溉、自由的風氣滋養，絲毫無不能談政治的壓力，於情於理更有責任去好好看待切身相關的政治（包括兩岸）議題。我們既有比大陸更自由的環境能暢所欲言，怎可一味消極、懶惰地忽視政治議題？如此除無法「自動」讓政治型態好轉，更無益於突破政治議題的困境。筆者不願看到的是：年輕人將失去理解、關心政治的機會，導致更難學好這門「最困難的藝術」。

政治藝術的發揮或可舉以色列人為例，他們最自豪且最令人印象深刻的是：以色列人口800萬就有800萬個總理。他們每個國民都會勇於表達見解，唯有如此，才可以讓國家更有競爭力。反觀台灣，政府本應作為參與政治的領頭羊，惟其不但沒有建立讓人民樂於討論政治的氛圍，更帶頭要求不宜談政治。例如，教育部於日前修正《大陸地區教育專業人士及學生來台從事教育活動審查要點》，訓示要求學校邀請對岸教育人士及學生來台，「應…避免涉及政治性內容。」國父孫中山先生說得好「政治是管理眾人之事」，既然是眾人之事（包括兩岸），當無人該置身事外，教育部作為「主管教育」的機關，既不鼓勵人民學習政治，竟反其道做出不必要的言論箝制，也難怪形成今日年輕人避談政治的冷漠態度。「良制一國」vs.「一國兩制」vs.「一邊一國」孰優可以談嗎？

中華民國在台灣已解嚴31年，在憲法保障言論自由的前提下，人民不談論政治，已不能歸咎於威權的壓迫，而必須意識到自身的冷漠與惰心，才是最大的敵人。吾人應理解：在毫無思考下所建立根深柢固的意識形態，與實際關心、理解政治仍有極大落差，真理越辯越明，眾人應拋開冷漠的心態，方能共尋解決政治困境的答案，也唯有國人願意談論政治，才有力量掌控國家的未來，並確保民主永續發展的本質。

最後感謝小學同學，因為你們的提醒，讓筆者反覆重思台灣人不願認真談論「政治」的問題。

時下台灣的各個世代早已不是籠中之鳥，是時候該展翅高飛、挺身關心政治了。特別期許年輕人應多多參與公民行動方案、法律與生活、環保等諸多課程，踏出關心公眾議題的第一步。至於我們的未來能否邁出新格局，兩岸關係又該走向何方，就端看眾人如何看待「政治」這門最困難的藝術了！（作者為法學教授、律師）

(中國時報)