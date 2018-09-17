假新聞 真好用

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中國時報
毛嘉慶

年底九合一大選，受到中央執政無能、高官失德敗行再三摧毀民眾信任，民進黨多個縣市選情拉警報。蔡總統日前到台中輔選時，竟然在未提出佐證的狀況下，責怪假消息與假新聞有組織、有目的的攻擊，破壞人民對政府的信賴，甚至某些假消息來自對岸。此話一出，各界譁然。爭議之一便是：「蔡英文這次說的是真的還是假的？」不能怪大家不信任總統，畢竟詐騙集團橫行台灣，人民也都是被騙大的。

平心而論，自由民主的社會假消息從來都不少，社交媒體普及後，各種訊息、謠言更是滿天飛，若未經過濾求證，善意第三者很容易被利用變成政權打手或利益的幫凶。假新聞在選舉中的運用，最具代表性的就是民進黨在2004年總統大選期間推出的「非常光碟」案。最近也有個例子，日本關西風災時，民進黨南部某立委臉書貼文說路毀橋斷，車輛無法進出關西機場周邊，但事後被打臉，因為他只刻意截圖單向車道，而原照片是另向車道照樣通車。有媒體報導該立委的貼文，也有網路聊天室就此大肆討論帶風向，即便被踢爆立委造假後，這些媒體卻未曾道歉說明。試問，對於綠委刻意製造的假消息變成了新聞，蔡總統可曾批判？民進黨一再號召要抓假新聞，但其實他們只在乎唱綠打藍兼罵中共，而非在乎真實與正義。

當今即時新聞已攻占每個人的智慧手機與生活，執政黨擁有龐大的執政資源及權力做政令宣導，即便方法充滿爭議也毫不在乎。例如：有知名媒體人取得政府的媒體標案；民進黨政治人物在選舉造勢場合找親綠媒體人輔選。但同時，蔡政府也野蠻地箝制在野言論的空間。上千輛老遊覽車、貨車在台北街頭抗議政策殺人，反南鐵東移抗議行政院長賴清德迫遷，這些震撼的「真消息」，執政黨卻不讓民眾輕易獲得資訊，其意欲為何，不言可喻。

蔡政府面對施政不力的批評，屢屢以假消息、假新聞作擋箭牌，卻從不自省或道歉。駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，讓各界不捨專業外交官所承受的壓力，現在又傳出蘇啟誠過世前一晚曾希望追查假新聞的來源。但難道追查假新聞的來源就可以淡化駐日代表謝長廷為了卸責所說過的那些話嗎？如今面對選情告急，蔡英文又開始打大陸牌，把不利民進黨的消息都往大陸操縱的方向導引，全然不顧兩岸關係可能進一步惡化。對於政客的私心和邪惡，選民眼睛一定要放亮！（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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