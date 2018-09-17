獨立機關成了聯合鬥爭機關

2018年09月17日 04:10 中國時報 葉慶元

日前促進轉型正義委員會張天欽副主委因為在會內毫不避諱地宣稱「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」，並且直接點名國民黨新北市市長候選人侯友宜，表示要利用「除垢法」，配合民進黨立委來進行「操作」，遭到會內看不下去的官員爆料，引起輿論撻伐。張雖然第一時間辯稱錄音檔是「斷章取義」，但因蔡總統及賴院長立即切割，表示「無法接受張天欽的作為」，張只好黯然請辭下台。

表面上，本案似乎告一段落，然而張天欽的作為難道真的是蔡政府的特例？

從蔡總統上台開始，民進黨便打著「轉型正義」的旗幟，透過各政府機關對目前實質上唯一的在野黨進行清算、鬥爭。可怕的是，除了行政院轄下的一般機關外，各個獨立機關也爭先恐後表態效忠。黨產會對國民黨及黨營事業進行調查固然不令人意外，但對於救國團、婦聯會、中廣、中影等團體和營利機構也擴及株連，就令人訝異了。

此外，成立了12年的NCC，本是我國獨立機關的模範生，一向不受到行政院的政策指導，但這次民進黨執政後，NCC卻和黨產會相互呼應，一個收回中廣執照，一個調查中廣資產，讓NCC獨立機關的金字招牌為之蒙塵！

另一獨立機關金管會也令人側目。毫無金融專長的前黨產會主委顧立雄，挾著清算國民黨的戰功入主金管會，就任後沒多久就爆發關說施壓醜聞，甚至在台大校長聘任案，也忙著幫助教育部「卡管」，讓人搞不清楚是「金管會」還是「卡管會」。顧主委的主要任務是不是在於疏通執政黨的金流，並卡住反對黨的金流，實可受社會公評。

最近新淪陷的機關，則是中選會。中選會負責選舉事務，本應是最需中立、公正的獨立機關，但之前在公投案的聽證階段，中選會即已出現針對不同陣營公投案大小眼的跡象─針對綠營公投快速通關；針對藍營公投嚴格審查。

日前中選會進一步針對「以核養綠」公投案突破法制的底線─面對公投領銜人主動補件，中選會居然在未獲任何法律授權之情況下，拒絕收受連署書，逼得領銜人黃士修露宿街頭、絕食抗議，中選會竟也冷眼旁觀、視若無睹，和從前馬總統親自探望絕食的林義雄可謂天壤之別。試問，如果連選務機關都不中立，我們如何信任年底選舉的結果？如果選舉結果無法信任，敗選的陣營除了革命又還有什麼其他的選擇？

設置獨立機關的本意，在於針對特別需要行政中立之事務，賦予機關獨立行使職權之權限，並使其不受政治部門的干擾。然而，在民進黨的運作下，獨立機關卻紛紛自詡東廠，成了政治鬥爭的急先鋒。蔡總統必須了解，獨立機關本應是政府公信力的最後防線，當各個獨立機關成了聯合鬥爭機關，人民勢必對政府全面失去信心，台灣的民主法治將全面崩壞，國運也勢將危如累卵。

同樣是法學博士，蔡總統可有馬總統對於獨立機關1/10的尊重？（作者為東吳大學法學院兼任助理教授）

(中國時報)