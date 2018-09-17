用選票讓民進黨認錯

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中國時報
王玉佩

促轉會前副主委張天欽因在內部會議放言高論而引發軒然大波，府院高層定調張天欽已去職，促轉會不會改組，黨政高層並強調「不可能因為一個人出問題，就讓整個機關毀掉或重來」。此一結果，一點都不讓人意外。

民進黨政府設立促轉會之目的，明顯就是要對付「政敵」，就如同明朝時代的「東廠」，如今張天欽一不小心讓人錄了音，把民進黨隱藏的醜行赤裸裸地公開於國人之前，這不只會衝擊年底民進黨新北市的選情，更可能波及其他縣市的選情，甚至連帶影響2020民進黨總統大選，「代誌」實在是「太大條」，民進黨只好趕緊止血，以免情況失控。

所以，包括賴清德出面道歉，蔡英文在民進黨內說「不認同」，都不過是迫於選舉在即，府院只好向國人低頭，否則依民進黨千錯萬錯都是別人的錯的「黨性」，蔡、賴怎可能認錯。以此來看，國人還得感謝有選舉，因有選舉民進黨才會承認自己錯了。

張天欽所言本來就是事實，促轉會就是民進黨政府的「廠衛」組織，否則民進黨何以要成立這種違憲的機關？然而，就如東廠，明朝皇帝不可能因為魏忠賢出了問題，便廢掉這個鎮壓反對力量的特務機構，民進黨當然也不可能因為張天欽出了紕漏，就廢除這個專門整肅異己的機關。

其實，非僅僅是促轉會，所謂的黨產會亦不遑多讓。在促轉會未成立之前，黨產會本來即是眾所公認的「東廠」。因為黨產會權勢滔天，可以凌駕所有的體制，將矛頭指向任何他們想要追殺的「目標」，無論是敵對政黨或民間團體都不能倖免。而張天欽自是不願讓黨產會專美於前，所以才聲稱促轉會已從「南廠」升格為「東廠」，意圖在打擊政敵方面立下戰功，好與黨產會分庭抗禮，沒想到人算不如天算，他的放言謬論竟遭人錄音並爆料，以致錯失了表現的機會。

如若蔡英文與民進黨真的有誠意「認錯」，就立即停止這兩個違法違憲機關之運作，而非只同意張天欽請辭，因為台灣民主已為之倒退幾百年；如若民進黨政府繼續讓「東廠」橫行，蔡英文說「這不是我們認同的事」，即是說好聽的假話，國人能否接受這種應付了事的做法，年底選舉就可看到答案！（作者為作家）

(中國時報)

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