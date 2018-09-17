央行放手新台幣 薪情才會好

2018年09月17日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長賴清德在「台灣國際半導體展」演說，承諾政府將以減稅、鬆綁法令、解決企業「五缺」等行動，全力支持半導體業發展。這是繼5月賴院長訪問台積電，參加「院長與半導體產業交流座談會」後，另一次力挺半導體業的政策宣示，但看在其他產業業主眼中，想必羨慕加忌妒，不知政府在對半導體產業「錦上添花」之餘，何時會對更需要幫助的他們「雪中送炭」？

長期以來政府格外關照有台灣之光美譽的「半導體業」，尤其台積電，享受種種政策優惠外，央行也長期對新台幣「阻升不阻貶」，讓新台幣被低估，有利出口競爭。央行雖然經常宣稱「匯率由市場決定」，但仍難以解釋：為何在美國將我國列名「外匯操縱國家觀察名單」、向台灣施壓之前，外匯市場常態性出現收市前對美元「拉尾盤」的動作，造成新台幣匯率「易貶難升」，長期累積，新台幣自然被低估。

借用通俗的《經濟學人》周刊的「大麥克指數」來說明：1個大麥克漢堡今年初在美國賣5.3美元，台灣售價依匯率換算等於賣2.3美元，新台幣約被低估了5成5；即使以生產成本調整，也低估了約4成。

雖然「大麥克指數」過於簡化而不見得適宜直接用來評估，但它長年反映的低估狀況，還是可以用來支持新台幣被低估的看法。以半導體業而言，2017年出口為923億美元，低估1成就讓業者增加2769億元新台幣的收益；若低估達2成，效果當然就更驚人。難怪，在新台幣貶值時業者都不吭聲，但升值時就大喊「升值不利出口」，希望央行阻升新台幣。

新任央行總裁楊金龍嫻熟業務，但日前卻異於前任彭總裁，罕見地表示贊成基本工資上調，令外界相當驚訝。其實，基本工資調整或維持現狀是行政院內相關財經部會的事務，和央行無關，特別是央行業務依《中央銀行法》為促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內和對外的幣值穩定，以協助經濟發展。基本工資上漲其實有可能造成通貨膨脹、危及幣值穩定，站在央行立場，應該是沒有特定態度，但若真有通膨壓力時，就該採緊縮貨幣政策來紓解物價上漲壓力。如果要採取特定態度，應該是表示反對以降低物價壓力才是。這也是過去彭總裁從不對這種議題表達正反意見的原因。

但楊總裁蕭規曹不隨，表態支持行政院，不僅偏離央行該有的中立性，若預示未來會在行政院或總統暗示樂見何種貨幣政策時，將積極配合，這就令人擔心央行能否維持該有的獨立性，不隨政府政策起舞，執行妥適的匯率政策。

即使行政院傾全力協助電子或半導體業，也不宜採低估新台幣的匯率政策來揠苗助長，因為它會產生副作用：第一，低估新台幣匯率將舒緩業者出口競爭壓力，造成業者依賴低估的匯率、怠於從事產業升級，有專家早就指出這是台灣產業升級遲緩的重大原因。

第二，低估匯率最有利於出口比例最高的電子或半導體業，這造成10年來電子相關產業是唯一能獲得高利潤、吸引人才進入，獲得快速成長的產業，同時造成其他出口比例低的產業低利潤、難以吸引人才、陷入發展停滯或衰退窘境，這也就造成10年來過半製造業員工所屬產業發展停滯，惡化了所得分配並造成民眾的深沉不滿，進而形成選舉的鐘擺效應，政策難以持續而經濟難以穩定發展。

第三，相對於製造業享有大量貿易順差，服務業1年有近百億美元逆差，新台幣低估造成服務業成本變高、利潤更低，難以進行研發創新，普遍陷入低薪行業。

第四，低估新台幣讓台灣企業的薪資對外國專業人員缺乏吸引力，成為聘用國際人才的一大障礙。台灣目前僅有3萬名外國專業人員，占總就業人數0.3%不到，就業市場和國際完全脫鉤，難有高附加價值的商業突破，嚴重傷害了服務業。

既然市場上早有避險機制，業者也有避險管道，央行就該放手讓匯率真正由市場決定，以促成產業共好、早日升級。

(中國時報)