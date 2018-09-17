電價假凍漲

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中國時報
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上周經濟部電價費率審議委員會開會，決定10月電價不漲。聽到凍漲，大家都安心了，但經濟部其實玩假的，因為明年起夏季電價將增加1個月。

電價今年4月已經漲過一次，民間惡評如潮，因為蔡政府曾一再強調電價不會漲。但今年台電仍將虧損超過200億元，電價有再調漲的必要，但鑑於11月就要大選，外界多預料政府不敢漲價，果真如此。

但在宣布「凍漲」的同時，經濟部悄悄地丟出一個訊息，說因為近年5月就變熱，用電量開始增加，要能源局研究把夏季電價月份增加1個月。

這是一個有欺騙嫌疑的手段。過去每年夏季電價是由6月開始到9月底，共4個月；電價依用電量不同而調漲13到27%不等。現在卻沒來由地把5月列入夏季電價，大部分民眾因此從5月起就要「享受」夏季電價，繳交更多電費。這不是電價上漲，那什麼才是電價上漲？

國際燃料上漲，台電虧損擴大，電價當然該上漲，否則等於由政府補貼用電，明顯違背「使用者付費」的原則，更是一種不公平的補貼。

但經濟部不講實話，卻玩起「朝三暮四」的把戲，把民眾當猴子耍。不明就裡的民眾以為電價沒有漲，實際上卻以增加夏季電價時間的方式，從民眾口袋掏錢。

如果蔡政府官員真的體會民眾對電價上漲的反感，就該改變遲早會讓電價上漲3到4成、好高騖遠的能源政策。

(中國時報)

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