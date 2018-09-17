中國夢、俄國夢與美國夢

2018年09月17日 04:10 中國時報 劉必榮

中國國家主席習近平應俄羅斯總統普丁之邀，這個月11日到海參崴參加第4屆「東方經濟論壇」並發表演講。這是兩國領導人今年繼北京、約翰尼斯堡之後第3度見面。今天中國已經成為俄羅斯的第1大貿易夥伴國、主要外資來源國和最大外國遊客客源國。中國還首度派兵參加俄國的「東方2018」演習，雖然人數只有3200人，與俄國參與演習的30萬部隊相比微不足道，但中國成為俄國潛在盟友的象徵意義已足以讓人關切。

可是中、俄兩國就真的如此水乳交融嗎？似乎也未必。這由兩國至今仍只結伴而不結盟就可看出，雙方都還想為自己留一點行動上的迴旋空間。中、俄兩國的利益並非完全重疊，對俄國關切但中國未必關切，或中國關切但俄國未必關切的區域，雙方都不願為對方輕易涉入，更不用說為對方去冒險了。

東方經濟論壇的重點是發展東北亞區域經濟，俄羅斯遠東地區和中國大陸的東北地區，連同朝鮮半島，可以互聯互通，發展成一個地區性的區塊經濟。中俄盟經濟走廊本也就是中國一帶一路下的六大經濟走廊之一，將來中國大陸的發展趨勢，就是一塊一塊地區的經濟發展趨勢，比如東北亞一個區塊、京津冀一個區塊、大灣區一個區塊等。俄國遠東地區和中國東北帶上朝鮮半島連成一塊，是再自然不過的，但俄國可能不關切嗎？

美國智庫就指出，中、俄的經濟關係是不對等的，中國是老大，俄國變成老二。俄國為了經濟發展暫時隱忍對中國的不滿，但這個隱忍能持續多久？

中、俄兩國還是有地緣政治的潛在緊張。當中國一帶一路往西推進的時候，是從俄國後院中亞通過的，於是俄國趕緊聯合白俄羅斯與哈薩克成立歐亞經濟聯盟，鞏固在中亞的既有利益，同時強化裡海同盟，排除非裡海國家插手裡海事務。

而俄國透過歐亞經濟聯盟與越南建立關係，插手南海海底石油探勘的時候，中國也以不點名俄國的方式表示反對。可見中俄關係再好，對對方的戒心仍未完全放鬆。

美國智庫也指出，中、俄兩國在不同地區對美國主導的國際秩序進行挑戰：俄國在東歐（烏克蘭）和中東（敘利亞），中國在南海。現在對美國重要的是：決定誰才是對美國的主要威脅。究竟該「防俄」或「防中」，曾在智庫引發辯論。但大家似乎都有一種共識，那就是中國比俄國溫和，比較願意尊重現有的國際秩序，俄國則比較傾向挑戰現有的秩序。所以在大方針上，中俄兩國未必同調，這就讓美國外交有了切入分化的槓桿，加上區域中小國家面對中國一帶一路的企圖心以及俄羅斯不斷以軍演秀肌肉的威脅，也希望拉著美國進來作為抗衡，也給了美國介入衝突地區的機會。

所以，美國現在要做的是決定外交重點的配置，對中抑或對俄，以及擬定適當的戰略，因為不管中、俄走不走得近，美國都不可能回到之前的美國獨大的單極體系。面對中、俄的崛起力量，美國在遏制與平衡的同時，還必須學會妥協。在美國夢、中國夢與俄國夢之間找一個平衡點，這樣一個新的國際秩序才有可能逐漸浮現。但川普政府能做這樣的精緻外交操作嗎？這是大家最想知道的答案。（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)