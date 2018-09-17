2018年09月17日 04:10 中國時報 邱師儀

駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，在遺書中提及因風災對滯日台人因應措施遭批判讓他感到痛苦。此事引發一連串政治效應，一如過去許多有理說不清的涉外事件一樣，到最後都被藍綠視角的墨水汙濁了原來的脈絡，因此有必要在此客觀還原始末。

首先，在蘇啟誠輕生前最後時刻，曾與駐日台籍醫生王輝生書信往返中提及：「處置不當，連累謝大使，罪過。」此事發生後，台大政治系蘇宏達教授發表〈誰殺了我們的外交官？〉一文，批評長於政治操作的政要化使節占盡A區好缺。由於該文廣為流傳，外交部長吳釗燮遂親自說明「特命全權大使是民主國家常態」，還說政務人員隨著民意輪替是民主常識，希望外界不要趁機消費不幸事件。

蘇宏達隨後直播建議吳釗燮提供名單，公布民進黨上任後政治任命的外交使節名單，並告訴大家任命的理由。之後羅智強跳出來點名蔡政府的8位政治任命大使，「個個後台堅強、吃香喝辣」。平心而論，這整個事件是多層次的，分別涉及到「外交部事務官」、「民進黨習慣的外交操作」與「學者從政」3件事。

第一、外交工作本質很專業，理論上，若無中國大陸擠壓外交空間，我國外交工作理應是事務性多於政治性，很多就在常軌上運行，像這次日本風災對滯日台人的因應措施以安全與返家為目標，理應清楚單純。

第二、此次因風災涉及駐日代表謝長廷，各界眼光對於整體事件的處理就以高標準視之。但這也反映出民進黨習於以「框架效應」來包裝外交挫敗，事實難免失真，外界包括藍營與中間選民難免也對於其說法逐漸由無感轉為反感。東亞青運事件綠營指責藍營為何不罵大陸，而要罵民進黨即為一例。

而吳釗燮上任外交部長不到半年即斷交3國，綠營一樣努力極大化為大陸打壓來轉「內銷」，好讓鐵桿支持者可以同仇敵愾，但卻迴避了檢討蔡政府的兩岸政策才是根本道理。

最新發展是，蔡總統出面將包括外交官輕生事件等都形塑為大陸假新聞不斷亂台所致。試問俄羅斯對美國總統大選的干預有辦法影響到CNN或MSNBC的新聞分析嗎？執政權現在就在民進黨手上，蔡總統這樣的說法是在對大陸說，還是在對選民說？

第三、坦白說，與江宜樺、龍應台等過去藍營政務官一樣，吳釗燮老師的教學與研究都有一定的水準在，但作為一位受綠營青睞的紅頂學者，入了閣當了部長就等於上火線，上火線沒有不擔政治責任的，外界怎麼檢視謝長廷，就怎麼檢視吳釗燮？

華人社會「學而優則仕」的文化總要有個審核標準，學者部長終究是政治人物，須負政治責任。過去民進黨「政治」搞對了，所以獲得執政，但執政後「經濟」與「外交」卻搞砸了。吳部長心裡該清楚外界檢視的重點。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)