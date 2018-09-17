2018年09月17日 04:10 中國時報 劉國興

駐大阪辦事處處長蘇啟誠因被各方指責對受困台灣旅客急難救助不力，致壓力倍增無法承受而尋短見。筆者在外交部服務多年，類似此不幸事件尚屬首次，深感震撼。此事件近日激起社會熱議，其中不少人關切駐外人事的政治任命比率增加，可能產生副作用，以及駐外代表的指揮權和責任等，都值得檢討。

這次大阪辦事處遇到的急難救助是比較少見的情況，因為同時間有大量的台灣旅客受困機場，以單一辦事處的有限人力，確實難以面面俱到地照顧所有受困的同胞。其實駐外單位對於急難救助是有標準作業的，但對於大型的救助以往較無經驗。未來外交部應把此次大阪辦事處遭遇的困難作為案例研討，在實務面上派駐國的代表如何指揮調度，各辦事處如何合作、互相支援等的執行細節，納入緊急救助SOP中，以免再遇到大型災難事故時慌了手腳。

自約20年前開始，國人出國工作或旅遊的人數逐年成長，海外各類急難救助的需求也隨之增加，對外館的有限人力來說自然形成工作壓力。外交部也跟著時代演進的需求，強力要求駐外人員盡力完善做好急難救助工作，不但印製發放駐外單位名址電話小冊，務使旅外國人人手一冊，更對其中緊急連絡電話24小時隨時不定時測試，每3個月發布測試結果及檢討改進要項周知各館。

目前，駐外人員已普遍建立救難第一的觀念。畢竟是自己的同胞，有難時駐外人員理應滿富熱忱跑在第一線。1989年我時任駐雪梨辦事處處長時，接獲澳洲海防單位通知我遠洋漁船船員落海被救起的消息，我立即自己駕車約150公里到港口，接落海船員3人返雪梨住宿及返國。事後我也接到船員及船公司的謝函。類此駐外人員在第一時間對國人伸援手而被感念的案例時有所聞。

只是急難救助有各種型態，外交人員雖有心，但要做到人人滿意並不容易。例如，對於有犯罪嫌疑的急難救助事件，駐外人員是否適宜伸以援手，考量的層面包括犯行的種類、駐在國的法律及兩國的政治關係等，就較為複雜。

除了急難救助的實務面之外，目前駐外人員的政治任命雖屬合法，但是否已有過多的政治酬庸，導致外交單位士氣受挫，政府應盡快進行檢討，必要時修法導正，以避免再有第2個蘇啟誠的憾事發生。（作者為前駐科威特代表）

(中國時報)