2018年09月17日 04:10 中國時報 趙政岷

數位工具的普及帶來現代人溝通的便利，但也造成了傳播方式的混亂。假新聞傳遞是其一，不分青紅皂白亂放話是其二。吳宗憲的兒子在臉書上揚言炸台北市政府；促轉會副主委張天欽在會議中，自認是東廠要整肅異黨。民進黨祕書長洪耀福說，台灣人愛練肖話。台灣人真的愛練肖話嗎？是什麼造成了大家分不清楚場合說話？練肖話就沒事了嗎？

根據調查，台灣的手機普及率及上網時間都名列世界前茅，難道是上網時間過久，造成今天台灣人說話時空對象的錯亂，讓人際溝通失去了分際？投身科技心理研究超過30年，既是美國科學院院士也是臨床心理學家，現為麻省理工學院科技社會研究教授的雪莉‧特克，繼得獎作品《在一起孤獨》後，最新力作《重新與人對話：迎接數位時代的人際考驗，修補親密關係的對話療法》，不僅揭露了科技帶來的人際疏離與困境，也說明了現代人與自己、摯愛、社會的對話障礙。

現在字典裡有個字叫phubbing（低頭族），意指一邊做別的事情，一邊滑手機。我們經常這樣做，一點都不難。我們隨時在線、收發訊息，卻發現科技無法解決孤獨的問題。我們用手機解決無聊不耐，於是漸漸失去獨處和自省能力；我們拒絕無法預測的談話溝通，抗拒處理關係中的失落、憤怒與悲傷。於是失去聆聽和同理的能力，失去愛的能力，甚至傷害彼此都未察覺，也不覺得懊悔。

因為我們獨處時與手機對話，在排隊時很多人都在看手機，與人談心、面對親朋好友、同事、愛人，我們也選擇貼近手機，而不是貼近彼此，相較於面對面或講電話，我們更愛傳訊息或寫電郵。我們的社交更往往建立在手機上、在手機群組裡。年紀大一點的人，還有早期豐厚的人與人對話經驗。但年輕人數位工具溝通變成常態與習慣，這是他們的天然經驗，想要找回面對面「與人對話」的能力相形困難。

在虛擬世界裡，牛頓定律不見得適用，虛擬物件可以無限地滑動，不受阻力干擾。只要程式那樣設計，你在遊戲中也可以無限地滑動，面對各種挑戰，對抗惡棍、巫師和魔法，你知道最後一定會過關。就算死了，也可以重來。人一旦長期沉浸在虛擬實境中，可能會覺得真實世界的人無法預料、難以應付。同樣地，我們的對話關係也變成如此，當我們在手機上對話，以為不是真的，但其實是真的。我們習慣了手機上的對話模式與語態，當真實的人對人、面對面時，我們就不自覺地反應出來，像是對應虛擬模式般，但卻是實境現場，許許多多的練肖話就這麼跑出來了。

行動科技一旦問世，就不可能消失，它的確帶來了諸多美好，但也造成許多阻礙。當我們發現更多人對網上與現實世界分辨不清，當我們把現實社會以為是虛擬網界時，只想用簡單的一句話就回覆過去，那我們的「練肖話」就會愈來愈多。這不只是意識形態與政治政策的問題，而是社會的溝通與決策模式的質變與災難。可以想見諸如「用愛發電」、「薪不到跟老闆要」、「我是東廠」等都將層出不窮。（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)