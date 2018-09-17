智慧守護 讓長輩安心樂活

2018年09月17日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

遠東集團董事長徐旭東。（柯宗緯攝）

遠東集團善盡企業社會責任，14日結合徐元智紀念基金會、遠傳電信與高雄大遠百，在高雄市立總圖舉辦「智慧守護‧安心樂活－遠東白皮書論壇」，邀請學界、實務界與公部門等專家對話，盼以智慧科技守護長輩，使高齡生涯安心樂活，現場吸引近300人與會。

發展長照 集思廣益

遠東集團董事長徐旭東致詞時說，每個人家中，勢必有老年人，約每7人中就有1位是老人，各國有自己的模式照顧老年人，但中國人模式較複雜，不像外國人「年紀大就送養老院」，我們還有傳統信仰，對父母親照顧責任「要把他送出去，講不出來。」

徐旭東認為，長照議題受到關注，透過兩本白皮書發表及在北中南東部舉辦論壇，可幫助大家思考，如何發展國內長照體系，並建構出一套友善長照制度模式照顧年長者。

他說，遠東集團旗下有醫院、學校、基金會等，關係企業有7萬多名員工，他們家中也都有老年人，因此遠東必須盡企業社會責任，協助大家更精進、智慧化照顧長輩，以提高國家整體競爭力。他提到，人口老化浪潮席捲全球，台灣失能失智人口逐年大幅增加，加劇照護資源需求，也曝露照護人力短缺，智慧科技協助是未來主流。

科技照護 未來主流

徐旭東也認為，運用並串聯穿戴式裝置、服務型醫療照護機器人、物聯網、智慧生活、4G／5G行動寬頻通訊等技術，以支援照護人力缺口，是台灣產官學界重要課題。

立委陳其邁也到場，除表達對長照工作重視，及偏鄉醫療缺乏資源深刻體會，他以自身醫學及公衛教育背景，提出對大高雄地區未來長照政策落實偏鄉期許。

高雄市社會局副局長謝琍琍呼應陳其邁對長照願景，如何給長輩關心、使長輩開心、讓家屬放心，一直是市府強力推展老人福利政策的目標。

遠東集團期待協助醫療、健康、電信、通路、教育等多元領域企業夥伴，共同發展智慧醫療及各項以銀髮族為核心的產品與服務，改善長者健康照護，落實在地老化政策，減輕照護者負擔，並藉著白皮書擘畫新藍圖，提供政府與各界建言。

(中國時報)