BoBee守護圈 關懷失智親人

2018年09月17日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

這場白皮書論壇由遠傳電信與徐元智紀念基金會攜手合作「BoBee守護圈」公益計畫揭開序幕，呼籲家中有失智親人的民眾，到全台遠傳門市免費領取QR code配件組並下載APP啟用，當走失親人被尋獲，遠傳會透過電話與APP聯繫家屬接回親人。

遠傳電信資深協理陳佳玲指出，「BoBee守護圈」公益服務完全免費，且不限任何電信用戶都能使用；失智協尋平台以APP為核心，可主動定位、被動標記、通報專線及資訊彙整，而遠傳門市也會提供教學，幫助不熟悉APP操作銀髮族善用智慧科技。

論壇第一階段中，台大社工系教授王麗容以《健康樂活—忙忙忙》為題，以增加老人幸福感向成功老化邁進為出發點。她認為，健康樂活不只是「身心靈」生活規畫，而是全方位「五老」：老身要照顧、老本要保住、老友要互助、老伴要關注、老小要歡樂等生活總規。

國立陽明大學醫學院教授邱文祥及遠東建築獎兩屆得主邱文傑兄弟檔，近年致力推動「遠距健康照護（telecare）」，他們在第二階段論壇以《智慧照護住宅規畫與願景》為題指出，如何提供在家即可獲得足夠且合適照護服務，將是國家政策所需規畫方向。

第三場論壇，元智大學老人福祉科技研究中心主任徐業良以「應用智慧科技，設計失智症非藥物治療嚴肅遊戲」為論壇主題，從「照護者就是設計者」觀點，討論在長者生活與照護應用智慧科技的困難，及非藥物治療互動遊戲的設計原則。

(中國時報)