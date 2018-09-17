陸逸軒 獲英里茲大賽冠軍

2018英國里茲鋼琴大賽由20歲台裔美籍鋼琴家陸逸軒（中）獲得冠軍。（摘自英國里茲國際鋼琴大賽官網）

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中國時報
／台北報導

三年一度的英國里茲鋼琴大賽結果在英國時間15日揭曉，20歲台籍華裔鋼琴家陸逸軒獲得冠軍，他將會有2萬5000英鎊的獎金，也獲得英國知名藝術經紀公司Askonas Holt合約、華納唱片的國際錄音合約以及在BBC演出及錄音的演奏機會，前途不可限量。

陸逸軒說，他覺得非常不真實，「我有點說不出話來。」陸逸軒表示，他很榮幸在里茲國際鋼琴大賽獲得首獎等3座獎項，「要特別感謝我所有的老師包括強納森．畢斯（Jonathan Biss），羅伯特．麥當勞以及鄧泰山，還有之前的老師們，所有的人都教過我如此多。」

英國里茲國際鋼琴大賽是國際上重要的鋼琴大賽之一，該大賽考驗鋼琴家全面性的發展，過去得主包括內田光子、魯普、普萊亞等，至今都是國際樂壇上重量級的鋼琴家。

年僅20歲的陸逸軒身高超過180公分，身形瘦削，目前就讀美國寇蒂斯音樂院，不巡演的時候，就是個大學生。陸逸軒父親是高雄人，母親來自上海，兩人都是電腦工程師，赴美讀書後就在美工作定居，兩人都非常支持他的決定，陸逸軒說，「我從小就很清楚，我就是要當一位鋼琴家，這個信念沒有變過。」

外型與音樂都有著超乎年齡的老成，陸逸軒2010年參加德國埃特林根（Ettlingen）國際鋼琴比賽青少年組，陸逸軒才12歲，不但拿到首獎，也打破該組從未有美國選手獲得前3名的歷史。後來陸續拿到波蘭蕭邦國際鋼琴大賽第4名以及第7屆德國國際鋼琴大賽總決賽首獎，持續朝職業生涯邁進。

陸逸軒說，「我喜歡音樂，音樂就是藝術品，我認為音樂絕對是上帝帶給人類最大的禮物之一。」邀請陸逸軒訪台的鋼琴家陳冠宇非常為他開心，他表示陸逸軒的音樂處理細膩，層次豐富，技巧、歌唱性、詩意俱足，「賽前我們已經達成共識，明年將會訪台舉行音樂會，現在就看時間如何確認。」

(中國時報)

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