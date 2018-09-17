林品任車禍重生 再獲小提琴金牌

2018年09月17日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北印第安納波利斯專訪 ／台北印第安納波利斯專訪

台裔美籍小提琴家林品任獲第10屆美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌，除了獎金3萬美金，他也將受邀到卡內基音樂廳舉行獨奏會，並有機會使用1683史特拉迪瓦里名琴長達4年。

林品任表示，公布成績時他「不敢置信，非常開心。」因為年紀的關係，「我早就把這場比賽視為我人生最後一次參加的國際大賽，我不把比賽當成比賽，我希望過程中找到我當初熱愛古典音樂的感覺。」

林品任說，距離上一次比賽已經相隔兩年，好一陣子沒有處於這種高壓，「非常緊張，前幾晚還是睡不著，以前我都會找比賽的常規曲目來應賽，但這次我全豁出去了，不想太多，我希望上場的曲目是我真心喜愛的曲子。」林品任說，這次包括第二輪演出的拉威爾《小提琴奏鳴曲》或是布魯赫《蘇格蘭幻想曲》都是以前沒有接觸過的作品，「雖然不吃香，但我是希望透過比賽把我喜愛的音樂呈現給觀眾。」果然感動了評審與直播觀眾，獲得大獎。

林品任1991年生於美國，從小充滿音樂天賦，2008年考取美國寇蒂斯音樂學院，師事亞倫．羅桑。2013年起就讀於美國茱莉亞音樂學院。林品任曾拿到2011年紐西蘭麥可希爾國際小提琴大賽銀牌，2013年日本仙台國際音樂大賽冠軍，2015年姚阿幸國際小提琴大賽第三名，他的琴音溫暖，深具音樂性。也是台灣在波蘭知名維尼奧夫斯基國際小提琴大賽獲獎第一人。

去年6月林品任在山東的高速公路上發生車禍，所幸復原良好，也因為發生車禍，才知道自己有多喜歡小提琴，「音樂會多了，有時候會有一點當成是工作，但從車禍到復原這段時間讓我明白，能演奏是一件多麼可貴的事。」

印第安納波利斯國際小提琴大賽創於1982年，每4年舉行一次，目的在發掘有天分的小提琴家，現已成小提琴界矚目的重大賽事之一，被譽為「小提琴的奧林匹克盛會」（Olympics of the Violin）。

(中國時報)