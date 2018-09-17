林品任車禍重生 再獲小提琴金牌

台裔美籍小提琴家林品任。（摘自大賽官網）

友善列印
中國時報
／台北印第安納波利斯專訪

台裔美籍小提琴家林品任獲第10屆美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌，除了獎金3萬美金，他也將受邀到卡內基音樂廳舉行獨奏會，並有機會使用1683史特拉迪瓦里名琴長達4年。

林品任表示，公布成績時他「不敢置信，非常開心。」因為年紀的關係，「我早就把這場比賽視為我人生最後一次參加的國際大賽，我不把比賽當成比賽，我希望過程中找到我當初熱愛古典音樂的感覺。」

林品任說，距離上一次比賽已經相隔兩年，好一陣子沒有處於這種高壓，「非常緊張，前幾晚還是睡不著，以前我都會找比賽的常規曲目來應賽，但這次我全豁出去了，不想太多，我希望上場的曲目是我真心喜愛的曲子。」林品任說，這次包括第二輪演出的拉威爾《小提琴奏鳴曲》或是布魯赫《蘇格蘭幻想曲》都是以前沒有接觸過的作品，「雖然不吃香，但我是希望透過比賽把我喜愛的音樂呈現給觀眾。」果然感動了評審與直播觀眾，獲得大獎。

林品任1991年生於美國，從小充滿音樂天賦，2008年考取美國寇蒂斯音樂學院，師事亞倫．羅桑。2013年起就讀於美國茱莉亞音樂學院。林品任曾拿到2011年紐西蘭麥可希爾國際小提琴大賽銀牌，2013年日本仙台國際音樂大賽冠軍，2015年姚阿幸國際小提琴大賽第三名，他的琴音溫暖，深具音樂性。也是台灣在波蘭知名維尼奧夫斯基國際小提琴大賽獲獎第一人。

去年6月林品任在山東的高速公路上發生車禍，所幸復原良好，也因為發生車禍，才知道自己有多喜歡小提琴，「音樂會多了，有時候會有一點當成是工作，但從車禍到復原這段時間讓我明白，能演奏是一件多麼可貴的事。」

印第安納波利斯國際小提琴大賽創於1982年，每4年舉行一次，目的在發掘有天分的小提琴家，現已成小提琴界矚目的重大賽事之一，被譽為「小提琴的奧林匹克盛會」（Olympics of the Violin）。

(中國時報)

陸逸軒 獲英里茲大賽冠軍 言為心聲：話多不如話少，話少不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。