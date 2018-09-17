床戰莫子儀 黃姵嘉「滿A的」

2018年09月17日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

莫子儀（左）在《台北歌手》劇中和黃姵嘉談婚外情。

黃姵嘉目前有個交往1年多的圈外男友，她還沒有想婚的念頭。（盧禕祺攝）

30歲的黃姵嘉，今年以客台文學劇《台北歌手》入圍金鐘女主角獎，提到3年前以《出境事務所》首次搶視后，入圍心情最激動，不過頒獎當天很淡定：「如果第1次入圍就得，那也太不可思議了，這種好事應該不會降臨在我身上。」這次心情平靜，沒有得失心，她爸媽當天會陪同出席，小她7歲男友不會愛相隨。

今年女主角獎項中，巧合嚴藝文曾在《出境》演她媽媽，「母女」意外同台廝殺，黃姵嘉笑言：「我最大優勢應該就是『以量取勝』吧。」在《台北歌手》中，她演繹4個完全不同角色，分別為第一才子呂赫若的紅粉知己蘇玉蘭、粗鄙農婦阿梅、單純少女妙麗與世故酒家女彩鳳。

抱嬰兒母愛噴發

4個角色有不同難度，層次分明，她認為滿口粗話、成天打罵老公的農婦最不好演，「農婦被逼著背負養家責任，不得不到私娼寮賣身，還被地主威脅玷汙，憤而穿紅衣上吊以示怨恨，農婦體會到人生所有困苦和絕望。」播出時，她看得忍不住掉淚，媽媽也受感動。

她獻出許多第1次，首次演媽媽，詮釋生產痛苦過程，也有臉紅心跳激情戲。這場生產戲，導演原安排她抱著嬰兒畫面，她主動提議試演一遍，因臉部表情和聲音效果逼真，於是臨時多加這場戲，她回想當時母愛噴發，「角色抱著嬰兒那一幕，讓人很感動，原來當媽媽真的很偉大。」

她笑言和莫子儀的激情戲「滿A的」：「導演說他很怕拍這種親密戲，讓我們自由發揮。」她和莫子儀先排練如何解釦子，由於現場太安靜，「啾啾」親嘴聲瀰漫整個空間，她還聽到彼此呼吸急促聲和心跳聲，這段情慾戲讓攝影師拍到差點缺氧，莫子儀吻功如何？她說：「不錯啊，滿激情的。」

期盼莫子儀稱帝

除了「身體勞動」，這4個角色較有挑戰的是語言，她曾在《出境》講客語，但拍完全忘光，這次只能重練。劇中客語和日語都是一字一句背下來，「只要有一點點休息時間，都是拿來反覆念台詞，事後回想，我不知道怎麼撐過去的，有一點小小的佩服自己，滿感謝那時候的自己。」

她和莫子儀首次合作，「他一直給人陰鬱形象，剛開始擔心他有距離感，後來知道他性格就是這樣。」她對專注於表演的莫子儀另眼相看，「他是連樂譜都看不懂的人，硬背琴鍵位置又學聲樂，去年底定裝時，我就已經跟他說明年的影帝應該就是你了，加上這樣的劇本和角色，以他性格肯定做滿，不容許只做到7分、8分。」

(中國時報)