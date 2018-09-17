安室退休第一爆 被傳續緣今井翼

2018年09月17日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導溫博鈞、

Jolin（左）與安室奈美惠留下珍貴合影。

日本流行樂壇天后安室奈美惠15日舉行告別演唱會、16日正式引退，日媒《日刊現代》網站昨則爆料掀過往，指出5年前安室與13日剛離開傑尼斯的前「瀧與翼」成員今井翼曾發展的姊弟戀，成為她引退相關新聞中的最大爆點。

據《日刊現代》報導，兩人經共同友人牽線認識，曾在東京的西麻布約會被目擊，大阪的電視節目也以「大牌藝人極秘交往」為題影涉報導，但未透露雙方名字，加上經紀公司的壓力，戀情在當時才沒被公開，但已被諸多媒體掌握。此外該報導綜合各日媒說法，臆測2人近日的演藝動向時機巧合，被懷疑舊情復燃。

安室引退持續在日本發燒，昨包含《日刊體育》等數家體育報皆以橫跨兩個全版形式，報導與回顧她以「平成歌姬」之姿一路走過的4分之1個世紀。而一項由日本當地歌迷自發的「916運動」也買下昨日《朝日新聞》報紙全版，將所有粉絲的名字排列出巨大心型，表達對安室的感謝與愛。

錦榮祝壽蔡依林

安室在老家沖繩開唱，蔡依林（Jolin）擔任嘉賓，巧遇38歲生日，當天蔡依林先在IG曬出安室特別替她準備的「生日驚喜」，深夜又分享兩人最後一次的「同台合體照」，寫下不捨心情：「再次感謝妳邀請我來到妳的家鄉參加這最後一場演出，我非常榮幸能參與其中，未來請妳繼續發光、繼續激勵我們，然而最重要的是要記得保持微笑，我的芭比。」祝福中道出兩人情誼。

Jolin生日，收到蔡健雅、孫燕姿、舒淇、林俊傑、容祖兒等人祝福，特別的是，2年前與她分手、傳與新歡Akemi交往的錦榮也在她IG留言「Happy birthday」，並附上笑臉符號。

(中國時報)