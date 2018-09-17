68歲譚詠麟：人生70才開始

譚詠麟（右起）和驚喜來站台演唱會的《黃金兄弟》班底曾志偉、錢嘉樂、謝天華、陳小春、鄭伊健、林曉峰一起開心慶功。（粘耿豪攝）

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中國時報
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譚詠麟（校長）出道40年，15日首度在台北小巨蛋開唱，68歲的他在演唱會上又唱又跳，寶刀未老。他在慶功宴上得意表示，自己是運動員出身，至今仍每天踢球、打球，體力贏過年輕人，因此演唱會唱跳對他來說完全沒問題。

五月天阿信前晚現身欣賞演唱會，譚詠麟說原本想找五月天當嘉賓，但又不好意思，於是作罷；五月天原本在海外有工作，阿信主動向譚詠麟說，要特別為了他多留一天，讓他非常感動。

自評90幾分

譚詠麟前晚唱到〈最愛笑的人〉時，2度喊卡重唱，他透露該曲是第一次唱，「因為練的節拍錯了，樂手可能太暗看不到樂譜。」但也相當爽朗的表示：「無所謂，沒關係的，我是全天候的歌手，不需要（罵），不要影響他們的情緒。」

他透露看到全場歌迷拿手燈應援，2度差點飆淚，他為自己的演出打了90幾分，唯一遺憾是有些廣東歌曲台灣觀眾不太熟悉，「有些歌在其他地方都是大合唱，但今天好像沒有達到這個效果。」

他熱愛唱歌，沒想過退休，「唱歌可以長壽，聽歌也可以長壽，人生70歲才開始。」盼明年再攻蛋，甚至唱到南部，今年底則先推出粵語專輯。好友劉德華也將來台開唱，屆時是否會當嘉賓？他笑說：「他如果有要求，我一定去。」還虧劉休息太久變胖了。

他原定昨返回香港，但遇上山竹颱風，導致班機取消，因而多留在台灣一天，帶工作團隊去吃吃喝喝。

(中國時報)

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