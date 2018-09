丹尼爾重回華納發新曲

2018年09月17日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

今年4月才來台、47歲加拿大歌手「城市琴人」丹尼爾(Daniel Powter)讓歌迷等了6年,確定將於12月推出全新專輯。這次他回歸老東家華納音樂,自9月開始會陸續發行一連串單曲,為新專輯暖身。

丹尼爾的代表作是人人都會唱的神曲〈Bad Day〉,他從小學習小提琴和鋼琴,13歲開始創作,20歲因為閱讀障礙放棄學業,開始個人音樂事業。起初他將寫好的歌寄到各大唱片公司但都石沉大海,直到有位經紀人將他介紹到華納才漸漸發跡。他2005年以首支單曲〈Bad Day〉聲名大噪,歌曲在全球超過40個國家躍登冠軍,成為美國數位榜史上首支賣破200萬張的單曲。

邀華語歌手合唱

他在華納發行《Daniel Powter》、《Under the Radar》兩張錄音室專輯,第3張《Turn on the Light》易手其他公司,中間僅推出兩首單曲,以及世界各地巡演。

對於重回華納再推新作,丹尼爾認為:「華納以品質為重、堅持走精品路線,整體品味維持一定水準並且非常出眾。而且全球許多我最愛的歌手現在也是隸屬華納,所以感覺真的很好!」他還認得好幾位工作人員都是當初〈Bad Day〉的幕後功臣,「這次回來發現許多當初我很喜歡的人,現在都還在這裡,我很開心!」

丹尼爾自21日開始,以新單曲〈勇敢幸福勇敢愛(Do You Wanna Get Lucky)〉作為先發,接著將發表一連串全新作品,他賣關子說:「會與一名華語圈重量級大咖跨國合唱。」

