丹尼爾重回華納發新曲

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中國時報
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今年4月才來台、47歲加拿大歌手「城市琴人」丹尼爾（Daniel Powter）讓歌迷等了6年，確定將於12月推出全新專輯。這次他回歸老東家華納音樂，自9月開始會陸續發行一連串單曲，為新專輯暖身。

丹尼爾的代表作是人人都會唱的神曲〈Bad Day〉，他從小學習小提琴和鋼琴，13歲開始創作，20歲因為閱讀障礙放棄學業，開始個人音樂事業。起初他將寫好的歌寄到各大唱片公司但都石沉大海，直到有位經紀人將他介紹到華納才漸漸發跡。他2005年以首支單曲〈Bad Day〉聲名大噪，歌曲在全球超過40個國家躍登冠軍，成為美國數位榜史上首支賣破200萬張的單曲。

邀華語歌手合唱

他在華納發行《Daniel Powter》、《Under the Radar》兩張錄音室專輯，第3張《Turn on the Light》易手其他公司，中間僅推出兩首單曲，以及世界各地巡演。

對於重回華納再推新作，丹尼爾認為：「華納以品質為重、堅持走精品路線，整體品味維持一定水準並且非常出眾。而且全球許多我最愛的歌手現在也是隸屬華納，所以感覺真的很好！」他還認得好幾位工作人員都是當初〈Bad Day〉的幕後功臣，「這次回來發現許多當初我很喜歡的人，現在都還在這裡，我很開心！」

丹尼爾自21日開始，以新單曲〈勇敢幸福勇敢愛（Do You Wanna Get Lucky）〉作為先發，接著將發表一連串全新作品，他賣關子說：「會與一名華語圈重量級大咖跨國合唱。」

(中國時報)

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