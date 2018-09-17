程偉豪孵靈感 被拱「怎不戀愛」

程偉豪（右起）、陳舒與楊宇碩，一致認同身為編劇要時時保有好奇心。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪

《紅衣小女孩》系列導演程偉豪、韓片《正義辯護人》編導楊宇碩、《繡春刀》系列編劇陳舒，16日出席「第一屆野草計畫：亞洲影視交流座談會」，分享編導入門、入行案例以及中台韓影視娛樂市場現況。程偉豪認為編劇重點是必須找到「跟生命經驗有共鳴」的內容，至於沒靈感的時候，他會找出相關電影來看，好比「愛情遇到瓶頸，就看敘述愛情比較深刻的片」，一旁的陳舒問他「怎麼不談談戀愛呢」，程偉豪笑說：「也是一種方式啦！」

程偉豪2014年底加入《紅衣》團隊，當時家人健康出狀況，「害怕失去家人，家人失蹤就成為電影主題。」《紅衣》系列成功，讓更多劇本、合作找上門，陸片、Netflix都有，但他一邊照顧家人一邊工作，雖然也對影集有興趣，劇本創作上還是以電影為主，年底將開拍新片《移魂》，是一部「軟科幻」片，「類似《黑鏡》探討人性與科技的驚悚片。」目前資金到位，演員「有人選、還在談」，保密到家。他也嘗試拍攝VR電影，與蔡宗翰等導演各拍短片，將在本屆高雄電影節放映。

張震變《繡春刀》代表

陳舒的代表作是《繡春刀》系列，認為電影能夠由張震演出是「演員與電影互相成就」的例子，張震的演出幫助《繡春刀》形成品牌，已有第3集計畫，主角依舊鎖定張震，「但年齡可能會老一點！」楊宇碩除了寫出《正義辯護人》、《鐵雨》兩部電影故事，也曾幫馮小剛寫電影劇本，之後有拍武俠片的計畫，也希望有機會來台灣取景。

(中國時報)

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