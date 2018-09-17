王思偉貴氣逼人 10億珠寶上身

2018年09月17日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

重達5克拉的「愛」藍鑽戒指，起拍價3.8億元。（蘇富比提供）

百達翡麗2499型萬年曆月相計時碼表，為香港蘇富比秋拍鐘表類領拍作品，起拍價4800萬元。（蘇富比提供）

乾隆皇帝御製的琺瑯彩虞美人題詩碗，預估會以8億元落槌。（蘇富比提供）

香港蘇富比秋拍來台北預展，王思偉10億珠寶上身，風華絕代。（盧禕祺攝）

香港蘇富比秋拍來台北預展，邀請伊林名模王思偉（右）和邱求新展演珠寶腕表的代表作品。（盧禕祺攝）

香港蘇富比秋季拍賣會日前來台預展，展出450件、總價逾95億台幣的拍品，其中各大品項的領拍之作，包括起拍價3.8億元的5克拉「愛」藍鑽戒指、預估成交價8億元的乾隆御製琺瑯彩虞美人題詩碗，以及起拍價4800萬的百達翡麗2499型萬年曆月相計時碼表，也都抵台展出，吸引不少台灣藏家前往玩賞。

台灣藏家購買力提升

香港蘇富比指出，台灣藏家的購買力持續成長，尤其是鐘表、骨董和珠寶深受台灣藏家的喜愛，因此特別將鐘表、骨董和珠寶類的領拍之作帶來台北展出，並邀請伊林名模王思偉和邱求新出席展演，王思偉佩戴近10億的珠寶鑽石，渾身金光閃耀。

名鑽都有名字，這回珠寶類最高價的5克拉豔彩藍鑽戒指，名字就叫「愛」（The AI），起拍價為3.8億元。另一組起拍價1.48億元的豔彩黃鑽耳環，總重逾51克拉。

宮鬥劇帶動清朝文物

近來《延禧攻略》、《如懿傳》帶動清宮時尚熱潮，一只乾隆皇帝御製收藏的琺瑯彩虞美人題詩碗，將西方琺瑯彩和畫風融入中國瓷器當中，十分精緻，據悉世上只有3件虞美人題詩瓷器，另2件琺瑯彩盤目前在台北故宮保存，讓這件作品更加珍貴稀有。

鐘表類的領拍之作百達翡麗2499型萬年曆月相計時碼表，為1971年的作品，13年前在拍賣會曾以75萬美金（2300萬台幣）成交，如今預估起拍價為4800萬元。

香港蘇富比秋拍將自9月28日至10月2日於香港會議展覽中心預展，10月3日拍賣會正式登場。

(中國時報)