歐美保養品67折誘客

2018年09月17日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

新光三越南西店周年慶示意圖。（本報資料照片）

DARPHIN舒緩調理精露組，價值5800元，特價4320元。（DARPHIN提供）

Sisley周年慶抗皺活膚前導水精華組，價值6711元，特價4500元。（Sisley提供）

Sisley周年慶全能乳液保養組，價值9147元，特價6480元。（Sisley提供）

Hair Rituel by Sisley新品上市記者會展現新氣象。（本報資料照片）

迪奧精萃再生花蜜乳霜組，1萬4200元。（迪奧提供）

雅詩蘭黛年輕肌密無敵系列，左為年輕肌密無敵雙層保濕精露，右為年輕肌密無敵霜。（雅詩蘭黛提供）

周慶陸續開打，頂級歐美品牌推出保養組合搶攻貴婦與新客市場，奢華品牌向來折扣少，唯有在周慶期間折扣大放送，最常見的就是買正貨，再送多款經典小ml保養，讓價格不掉價，但消費者感覺實惠。

膚質諮詢 客製化服務

法國權威品牌Sisley，以植物美容學為品牌精神，經典產品全能乳液、極致賦活水漾精華、抗皺活膚御緻系列以及相當受到名媛藝人喜愛的黑玫瑰抗老系列，一直都是Sisley經典及熱賣的商品，周慶期間下殺67折；周慶期間品牌提供個人化肌膚諮詢服務，針對消費者需求，量身打造護膚及彩妝方案。此外，周慶期間除了護膚及彩妝體驗外，HAIR RITUEL專櫃也提供專業髮肌體驗。

雅詩蘭黛今年保養組合與以往相差不大，以經典品加大版居多，公關表示，小ml撒屑包最夯，不僅深獲婆媽喜愛，現在連年輕消費者也搶著兌換，她特別推薦大容量，可享百貨9折，不累計滿額贈。

組合包裝 大小通吃

迪奧打出全方位策略，針對保養、彩妝、香氛推限定版，紅色奇蹟迪奧極效賦活精萃推出周慶限定加大容量版，頂極保養逸品精萃再生花蜜系列也推出迪奧精萃再生花蜜乳霜組，年度彩妝夢幻逸品「迪奧炫彩訂製眼脣妝盤」，以全新絕美鉚釘皮革質感包裝，經典香氛則以優雅細緻的全新限量包裝登場。迪奧除針對百貨體系祭出不同限量組合，再推出指定櫃點限量商品，包括曠野之心香氛禮盒精裝版（限量100組）、迪奧搖滾訂製眼影盤（限量500組）、迪奧時尚訂製脣妝盤（限量500組），只在指定專櫃販售。

奢華保養海洋拉娜則在周慶期間強打「經典乳霜」，從30ml到500ml的組合，希望新客或熟客都能買得划算。而美容油天后DARPHIN則發表超人氣組合「舒緩調理精露組」，下殺74折起。

(中國時報)