試車報告1－小改款 更酷帥

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳大任 報導

中控台造型圓融，傳承自旗艦，一氣呵成。（台灣賓士提供）

C300標配的多功能平底方向盤，配置Touch Control觸控鍵並整合DISTRONIC操作功能。（台灣賓士提供）

座椅、門窗、後視鏡、門鎖等控鍵豐富完整，環景內裝照明具有64色選擇。（台灣賓士提供）

全新設計前保桿，圖為AMG Line套件，下方特別做出空氣流動的造型。（台灣賓士提供）

科技感十足的LED頭燈，上（近光燈）下（遠光燈）各4具LED反射模組。（台灣賓士提供）

尾燈重新設計，內部改採C型導光條，使得新車款的車尾辨識度大增。（台灣賓士提供）

國內下半年最重要的新車之一Mercedes-Benz C-Class將在周五發表，原廠雖稱這代C-Class為小改，但更動幅度很大，一是導入全新動力心臟，兼具節能與性能，外觀、內裝也有將近5成的更新，有著全新風貌，而電子系統升級更高達8成，我們有機會搶先體驗，感受其駕馭樂趣。

Mercedes-Benz主打子品牌「EQ」，強調其卓越的電能技術，它提供了EQ Boost（輕型複合動力）、EQ Power（插電式複合動力）/ EQ Power+（高性能PHEV）及EQ（純電動力）3大類型。而新一代C-Class即換上EQ Boost全新的M264以取代原本M274引擎，馬力和扭力明顯提升，也更加節能。

實際試駕最令人印象深刻的就是啟動時，幾乎感受不到引擎的震動，主要原因就是來自48V發電機/啟動馬達更高功率的輸出，可以一下子就將引擎帶進工作運轉的速度，噪音、震動都跟著降低，而且是由電力系統負責空調，因此引擎在熄火時仍可持續提供空調，乘座品質大幅提高。

此外，新引擎充分利用滑行模式，先前的滑行模式是將引擎保持在空檔，以增加更長的滑行距離來提高節能效率，而最新的技術是在滑行時直接關閉引擎，成為零油耗，它可以在車速40-160km/h區間啟動，直到需加速時才會再啟動引擎，駕駛者若沒有特別注意轉速表，基本上不會察覺引擎關閉又啟動的狀態，但如此一來卻能積少成多省下油耗開銷。

我們有機會在台灣賓士於新竹山區設計的試駕路線體驗，在領跑工作車的前導下，感受到C-Class充足的動力輸出，以及靈活的動態表現，加上內裝質感的大幅提升，賣相更為加分，對於賓士不僅在提升動力、舒適之外，更著重在兼顧能耗的科技發展，印象深刻。

(中國時報)