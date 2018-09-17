試車報告2－BMW 220i Active Tourer

1. BMW 220i Active Tourer Sport Line原售價177萬元，試駕車另加配星幅式輪圈（5.4萬元）、智能衛星導航系統/車況抬頭顯示器（13.7萬元）及Sport Line風格套件（12萬元）。（陳大任攝）

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中國時報
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2. 多功能方向盤附換檔撥片，配車況抬頭顯示器。（陳大任攝）
3. 排檔桿造型頗富科技感，前方為空調控制面板。（陳大任攝）
4. 後視鏡搭配A柱小視窗，可有效減少視線死角。（陳大任攝）
5. 雙前座跑車電動調整座椅，駕駛座附記憶功能。（陳大任攝）
6. 行李廂開口大，後座4/2/4分離，載物更有彈性。（陳大任攝）

消費者用車觀不斷改變，只有嗅覺敏銳的車廠才能抓住需求並適時推出新車搶市。BMW 2系列自2014上市至2017年，全球銷量38萬台，不僅7成客戶是第一次購買BMW，其中Active Tourer銷量高達7成，成功為品牌打入全新市場。

BMW在2014年發表首款SAT（Sports Activity Tourer）BMW 2系列Active Tourer，次年再推加長車身軸距並增設第3排座椅的2系列Gran Tourer，BMW總代理汎德於5月一口氣推出218i/218d/220i Active Tourer及218i/220i Gran Tourer。

這次試駕220i Active Tourer Sport Line，配置2.0L引擎，擁有192hp/280Nm最大動力，0-100km/h可在7.4秒內完成，它比218i（140hp/220Nm）的動力高出一截，而扭力表現也不亞於218d（150hp/330Nm），屬於好開又具有實用特色的車款，透過Sport Line舖陳，視覺效果更強。

坐進220i Active Tourer Sport Line，可感受車室內乘座空間是寬敞的，椅子的舒適性和支撐性都不錯，後座也有貼心的空調出風口和充電插孔，行李廂的設計可搭配後座椅4/2/4分離的調整而有多種變化，對高收入的四口小家庭來說，是非常實用的選擇。

(中國時報)

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