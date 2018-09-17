言為心聲：話多不如話少，話少不如話好

2018年09月17日 04:10 中國時報 王溢嘉

德國詩人席勒（Friedrich von Schiller）說：「思考是我無限的國度，言語是我有翅的道具。」言語不只是我們表達思想的工具，更是與人溝通、增進彼此了解的橋梁。雖然說金玉良言讓人受益無窮，「與君一席話」更是「勝讀十年書」；但「言多必失」、「禍從口出」等成語又告訴我們，話多不如話少，而話少又不如話好。每個人都會說話，但要把話說好，而且說得恰到好處，卻非常不簡單，它需要學習。

孔子是個語言的素樸主義者

關於言談，孔子說：「辭，達而已矣。」（〈衛靈公〉）語言的功能旨在溝通，只要能正確表達自己的意思就可以了。這聽起來似乎表示孔子是個素樸主義者，不太重視說話的技巧，但就像席勒所說「思想無限」而「言語有限」，想用言語適切而充分地表達我們的思想，其實也不是一件容易的事，孔子說：「剛、毅、木、訥近仁。」（〈子路〉）其中的「訥」，除了「說話拙鈍」外，恐怕也有把心思都專注於如何適切表達思想的涵義。

因為注重的是語言的內涵而非形式，所以孔子會說：「巧言令色，鮮矣仁。」（〈學而〉）他不僅不喜歡伶牙俐嘴、花言巧語的人，而且認為這種人缺少「仁心」，也許是因為花言巧語經常給人華而不實、裝腔作勢的虛偽感，不只孔子這樣認為，對人性有深入觀察的莎士比亞也說：「你的花言巧語對了解你的人來說，是足以洩漏你的空虛和弱點。」其實，說話得體就好，不必要求自己要如何能言善道，因為你愈能言善道、說得愈天花亂墜，就愈會讓明理的人覺得你不真誠。

禦人以口給，屢憎於人

有人說孔子的弟子冉雍是個仁者，可惜口才不好（仁而不佞），孔子回答：「焉用佞？ 禦人以口給，屢憎於人。」（〈公冶長〉）意思是口才好、能言善辯者經常用犀利的言詞去對付別人，只會惹人討厭。這再度顯示孔子不欣賞口才好的人。雖然說「真理愈辯愈明」，為了求真，我們不得不與人辯論，但在辯論過程中，因為想壓倒對方，大多數人往往就會堅持己見，甚至歪曲事實，結果是愈辯就離真理愈來愈遠；而且在爭辯時稍一動氣，就會轉而對人不對事，變成人身攻擊，反而製造不必要的衝突與敵人，徒增困擾。所以，如果你喜歡和人辯論，就應該要引以為戒。

孔子特別厭惡的幾種人

除了「巧言令色」和「禦人以口給」這兩種人外，孔子還特別點名，他也討厭下面幾種人：一是「惡稱人之惡者，惡居下流而訕上者」（〈陽貨〉），厭惡到處說別人壞話的人，厭惡身居下位卻誹謗上位的人；一是「惡利口之覆邦家者」（〈陽貨〉），厭惡伶牙俐嘴顛倒是非，使國家傾覆滅亡的人；還有「疾夫舍曰欲之，而必為之辭」（〈季氏〉），厭惡不肯老實說出自己想要的，而非要找個理由來掩飾或辯解的人。

但最讓人頭痛的是聽到什麼閒話，也不論真偽就四處傳播的人，孔子說這是「道聽而塗說，德之棄也」（〈陽貨〉），不僅自己拋棄了應有的道德，更會為社會製造不必要的紛擾。其實，不論古今，很多人都有這種毛病。要想遠離是非圈，避免自己說了以後懊悔，就要「多聞闕疑，慎言其餘」（〈為政〉），如果能做到「非禮勿言」（〈顏淵〉），當然就更好；在聽了無法證實的謠言後，不做二手傳播，那不僅沉默是「金」，沉默還是「智慧的圍牆」。

說話要看時機、對象和環境

說話除了要注意內容、表達方式外，更要看時機、對象和環境。所謂「時然後言，人不厭其言」（〈憲問〉），另外「言未及之而言謂之躁，言及之而不言謂之隱，未見顏色而言謂之瞽」（〈季氏〉），同樣的一番話，時機到了才說，人家就不會討厭；但時機未到卻搶先說，那就是急躁；時機到了反而不說，那就成了隱瞞。說話也要看對方的反應，如果對方臉色不對還硬要說，那就跟瞎子一樣。這些都是我們在與人溝通時應該特別注意的情況。

「可與言而不與之言，失人；不可與言而與之言，失言。」在可以跟他談之時，你卻不同他談，那可能就會失去朋友；而在不可以跟他談之時，你卻同他談，那就是明顯的失言；一個有智慧的人是「不失人，亦不失言」（〈衛靈公〉）。

另外，雖然說「狗嘴裡吐不出象牙」，什麼樣的人就可能說什麼話，但我們最好還是要學習不要將「人」與「言」綁得太緊，就像孔子所說：「君子不以言舉人，不以人廢言。」（〈衛靈公〉）我們不能因為一個人說了什麼好話，就賞識提拔他；也不要因為一個人的身分背景不好，就認為他說的全是廢話；這樣我們才能有更獨立與明智的判斷。

要做個言行一致的君子

「言為心聲」，他人通常會以我們說的話來判斷我們是怎麼樣的人；但更重要的是，我們要以我們說的話來告訴別人我們是怎樣的一個人。如果你不想讓別人誤解你，那你就不能言不由衷、裝腔作勢、自欺欺人；如果你想讓別人知道你是個表裡如一、言行一致的人，那你就必須「言忠信，行篤敬」（〈衛靈公〉），絕對不能說大話、假話和空話，因為「其言之不怍，則為之也難」（〈憲問〉），說話如果大言不慚，那麼要將它們付諸實現就會格外困難。而且「君子恥其言而過其行」（〈憲問〉），如果你想當君子，就要以言過其行為恥，為了避免這種恥辱，最好是「先行其言，而後從之」嶡〈為政〉），沒說以前就先做，等做好了再說。

優雅的談吐讓人如沐春風，也容易博得他人好感。為了能與人更水乳交融、事情做起來更順暢，學習一些說話的藝術是必要的，但卻不能專注於此，更不能變得太藝術，因為語言的表達最重要的是真誠，而非華美；我們最應該傾聽的是內容，而非形式。（本文摘自王溢嘉《論語不一樣：需要正能量的時代，正好讀孔子》，有鹿文化出版）

(中國時報)