分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2018年09月17日 04:10 中國時報 詩／羅青

記憶除濕機

綠蔭深處

每一隻蟬都是一台

小型記憶除濕機

把梅雨裡

潮濕發皺生霉的懷念

細細烘乾

在陽光中

招展如透亮的碧葉

隨風搖曳

(中國時報)