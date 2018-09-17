2018年09月17日 04:10 中國時報 王書緋

如果被都巿的亂紛紛攪擾到知覺麻木，連舌頭都嘗不出鹹甜，可到烏來一遊，地層裂隙咕嘟冒出的碳酸氫泉不只嫩白肌膚，也振奮感官。從新店出發，若膠著在新烏公路的車陣中，不需意興闌珊，過了偶爾萬馬奔騰偶爾小童尿尿的屈尺攔水壩後，在歐洲況味的燕子湖畔，右轉上廣興橋！此地新舊別墅錯落山林間，隱隱的貴族風，間雜有幾棟高樓突兀地矗立著，讓湖面倒映出混搭的前衛。

如果松林路的高級餐廳還開不了胃，就右轉上行廣興路，轉個大彎後下坡，會經過歷史近百年卻只有十幾個學生的屈尺國小廣興分校，再往前，進了牌樓就能受到長福巖清水祖師的庇蔭，在祂護佑下，這聚落曾是日治時新店溪上游重要巿集，這山谷也曾以都巿草莓園盛極一時。若不想進村莊的土雞城感染繁華褪盡後的落寞，在牌樓前左轉，沿廣與路再走，轉彎後天地豁然開朗，溪湖又在眼前，水岸邊的狹長綠地是廣興河濱公園，喜歡觀鳥，必能在溼地邊上遇到同好架起單眼巨砲等待黑鳶、魚鷹、蒼鷺等等等，累了，路旁有越南新娘開的鐵皮小店，灶上滾著湯，簷下掛著芭蕉或辣椒，不吃芭蕉飯喝喝越南咖啡也好，可體驗在地化異國風情。

再往前些，就在百元理髮小平房和古早味小雜貨鋪中間，九十度右轉，進入小坑一路，過了底下溪流時乾時涸時有老者垂釣時有孩童戲水的小坑橋，再往前，見到大門緊閉的印月禪寺，更往前一點，土地爺爺坐鎮的長福宮友善得多，沒有拜拜也能在廟埕遛遛，隔著豔陽下深藍陰天時濃綠的湖水，對岸很文藝的濛濛谷正若隱若現。

再往下──

就會洩露了我最愛的鳥不踏小路。

是為找野茶，卻遇上鳥不踏。

家中長輩信誓旦旦這路上有野茶可入菜，我傻傻地跟，爬上了五六七個迂迴曲折的髮夾彎，經過幾處老墳、一道附近居民接鉛管取山泉的小澗、一片檳榔園和半個荒廢柑橘園，仍不見野茶。我倚著山壁喘息，卻差點撞上張牙舞爪的鳥不踏。

鳥不踏，古人云食茱萸或欓子，今人稱刺蔥，內地人叫越椒，原住民說是Tana，但我認為「鳥不踏」最傳神，喬木，羽狀複葉，嫩枝葉色紅，枝幹葉背布滿尖刺，別說人不敢碰，鳥都不肯踏上。長得嚇人，香味也驚人，整株漫出芭樂土芒果的青果味，一折技就迸出新鮮萊姆皮受擠壓時噴發的柑橘屬清芬，以指揉撚嫩枝葉，如薑似芥像茴香八角那既濃烈又清新的辛香就撲面而來，感官霎時洞開，彷彿進入一座香草花園，領受嗅覺盛宴，愛之者如我迷醉不已，古人厭之者以為惡草，懸於屋簷辟邪，許多鄉下地方仍有此習俗。

每年春天，我必爬上這小路，採集野生鳥不踏嫩芽葉，嫩葉可煎蛋，細細切了拌豆腐或混醬油糖鹽成沾醬，嫩枝燉雞湯魚湯，如果數量夠，剁碎了和干貝小魚乾做成刺蔥醬，炒飯拌麵能吃上二個月。

帶奇香的嫩枝葉入口後，卻是帶哲理的苦而後甘。

原住民最擅長以此入菜，他們說，以往野生刺蔥到處都是，山邊處處可採，但土地開發得太厲害，現在愈來愈少了，只好買農人種的，或者在自家空地種上一棵。種植是可預期的有序，採集則充滿未知，於是有驚喜。在都巿裙邊上的郊山採集可食的野生植物，正符合當代旅遊的兩大潮流，一是健康美食，二是戶外活動。

無論我踏上這小路幾次，每次都得從頭開始尋覓。

鳥不踏周身尖刺棘瘤，香味張狂卻行事低調，向陽坡面上與他類植物擠成團伙，安份地融入周遭成為背景，別說垂掛成串象牙白貝殼花的月桃顯眼得多，就連沒開花的山芙蓉都更能跳出畫面。

辨認第一棵最難，認出第一棵，就像開了天眼，滿山刺蔥東一棵西一棵從林間走出來，我因此產生奇幻的錯覺，不是「我」發現了鳥不踏，是鳥不踏發現了「我」。

一切關乎冒險。

採集是冒險，食野也是冒險，洩露了私密的鳥不踏小路，會不會也很冒險？

想到無數因公開而崩毀的秘境，我就心慌，但我願意冒這險，讓其他人也來感受看看，被都巿麻木的知覺，在山林裏甦醒的那份鮮活。

(中國時報)