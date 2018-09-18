黃煌雄自爆遭架空 2個月沒看到公文

2018年09月18日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

促轉會7月曾經風光舉辦記者會，主委黃煌雄（中）、副主委張天欽（左三）連袂出席。（本報資料照片）

國民黨9名立委昨至促轉會踢館，並在大門貼上「東廠」2字！藍委賴士葆諷刺促轉會主委黃煌雄是「東廠魏公公」，讓黃煌雄難以接受，一度哽咽到說不出話，「這一生遭受最大的控訴」，黃煌雄昨更自爆，坦承被前副主委張天欽架空，7月中旬之前他連內部公文都沒有看到。

哽咽痛心轉型正義遭扭曲

國民黨立院黨團書記長曾銘宗昨率藍委至促轉會抗議，藍委費鴻泰拚老命爬上高處，在促轉會招牌貼上「東廠」。藍委主張要廢除促轉會，更要凍結、甚至刪除促轉會所有預算，讓促轉會在廢除前就停止運作。

黃煌雄為表達尊重，特別出面接見，請藍委入內至會議廳談話。黃煌雄強調，張天欽是個案。黃說，張的辦公室就在他隔壁，主祕辦公室也在旁邊，但是張天欽開了這場會議，「從沒跟我報備」，他跟大家一樣是看到新聞報導才知道此事，「我都不知道了，行政院跟總統府怎麼會知道？這怎麼會是系統性的問題？」

促轉會5月31日掛牌成立，但黃煌雄說，一直到7月中旬都沒看到內部公文，8月1日促轉會才步上常軌，他話中有話地說，「我覺得張副主委也都接受指揮了，以前發生公文看不到的現象，大概都沒有了。」意即在8月以前張天欽確實一度架空過黃煌雄。

依據錄音檔案洩露的8月24日會議內容，黃煌雄說，沒想到討論的竟然是這種內容，他也很驚訝，「我內心的痛，不會比其他所有關心促轉會走上常軌、以及殷切期盼台灣民主轉型的人少。」他強調張天欽是個案，但是張的談話內容，「很多我都不能接受，不能同意。」

盼不要因個案抹煞促轉會

對於藍委要求廢除促轉會，黃煌雄仍希望不要為了個案而抹煞掉促轉會。他作為單位主管，已啟動內部調查，如果立院要成立調查委員會，他也歡迎，若監委要查，他也歡迎；且如果大法官認定促轉會違憲或是立法院決議廢除促轉會，他也會尊重。

但他仍強調，已詢問過其他委員，他們對張天欽案都不知情，促轉會還有很多年輕研究員，大家都兢兢業業地工作，懇請不要因為個案抹煞促轉會。

藍諷「張天欽們」直通黨

藍委費鴻泰則痛批黃煌雄根本就是個傀儡，主 許君如去跟副主委開會，主委竟然可以毫不知情，辦公室還只在隔壁？而且身為主委竟然有2個月時間連公文都沒看到？「你們促轉會全部都是嫌疑犯！」藍委賴士葆也諷刺，「你底下的『張天欽們』說不定職權都比你大，他們常常直通民進黨，你沒這麼常常啊！」

黃煌雄與張天欽之間不合，在今年4月25日立法院司法委員會審查促轉會人事同意權時，兩人氣氛就很尷尬。當黃煌雄面對時代力量立委逼問當初在監委期間，對黃世銘彈劾案投票意向時，張天欽不僅沒替黃緩頰，甚至攻擊黃煌雄身為主委，不是一般的選民，不能以監察院祕密投票當理由而不答。

(中國時報)