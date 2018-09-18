逆轉花蓮選情 綠營下重手 蔡碧仲火速派大總管查帳

2018年09月18日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 范振和、／花蓮報導

距離年底大選投票日只剩2個多月，前花蓮縣長傅崐萁突然因案遭解職，法務部次長蔡碧仲奉命代理縣長，17日上午舉行宣誓就職暨交接典禮。

全面接管 綠基層士氣大振

蔡碧仲新官上任後，昨晚火速通過第一項人事令，指派已故民進黨花蓮市長田智宣的左右手陳志強出任主管年底選務工作的民政處長。對於陳接掌「大總管」位置，外界並「不意外」，地方人士更直指陳志強是田智宣的選戰操盤大將，由負責選務工作的陳接任，就是要剷除國民黨與傅家軍的行政勢力，空缺未補的5位局處首長也勢必一片「綠油油」，將可證實民進黨接管縣府，將翻箱倒櫃的查帳。

意有所指 當選不需靠矇騙

昨日出席觀禮多為民進黨地方人士及檢調單位人員，包括花蓮縣長參選人劉曉玫及花蓮市長參選人張千駿等人，場面相當熱絡，一掃民進黨在花蓮選情的低迷士氣。蔡碧仲致詞時也意有所指的說，候選人不一定要有財力，當選不需要靠矇騙，靠一個公平的機制平台。

蔡碧仲表示，花蓮大地震受損的民宅補助復建，仍有數戶未發包動工的問題待解決，縣府將傾全力督促廠商盡速完成重建，面對綠營議員質疑震災善款自5月底就沒有公布支出明細流向，他大方帶著媒體參觀昔日神袐的縣長室，強調「該公開的資訊絕對公開！」

對於媒體提問蔡碧仲是否如「東廠」來花蓮查案，他嚴正否認外傳「政治追殺」、查辦特定人士，不過，他強調，發現弊端就不會「睜一隻眼、閉一隻眼」。

「沒有證據的事情，不要無的放矢！」蔡碧仲說，他自擔任檢察官以來，最痛恨的就是行政不中立，而且查察賄選是司法機關工作，他不可能針對某人進行查賄，強調代理縣長要務就是維持公平選務平台、端正選風，讓花蓮縣民有自由意志，把選票選給適當的人選。

(中國時報)