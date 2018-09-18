「以核養綠」黃士修絕食抗議 陳英鈐指補收違法 挨批怠惰

2018年09月18日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

「以核養綠」公投領銜人黃士修絕食抗議逾100小時，17日再度重批中選會，並指出三大怠惰濫權之處。（趙雙傑攝）

「以核養綠」公投領銜人黃士修的絕食抗議，已逾100小時。黃士修昨再列中選會無法清楚說明公投綁大選截止日期等3大怠惰，批中選會自甘淪為執政者東廠領袖；中選會主委陳英鈐則說，他希望黃士修珍重身體，中選會若收取補件才是違法。陳英鈐並喊冤，說遭指東廠是「無妄之災」。

以核養綠公投9月6日緊急送出31萬多件公投連署書，但黃士修要求有2次補件機會，自13日起已於中選會前絕食。對於中選會一再強調拒絕2次補件是「依法行政」，黃士修說，中選會副主委陳朝建副跳針式的回覆，在在顯示正副主委自甘淪為執政者東廠領袖，應回去重修《行政法》。

黃士修質疑，陳朝建一再表示依法沒有再次收件問題、對所有公投案一視同仁，卻說不出依據什麼法，只是用虛偽的公平性來搪塞，中選會的獨立地位已經蕩然無存。黃士修昨再列中選會3大怠惰，包括無法清楚說明公投綁大選的截止日期、對於已知將發生的業務，毫無因應準備、法學素養低落。

黃強調，依照現有流程與相關法令，公投綁大選最後期限應是9月14日，但陳英鈐不願也不敢公開承認；真實情況是，陳英鈐三番兩次透過媒體放話，甚至多次點名「以核養綠」公投，說中選會人手不足、作業時間不夠、沒預算，不斷將截止期限提前。

陳英鈐昨接受《POP搶先爆》訪問時隔空回應，除呼籲黃士修珍重身體外，強調中選會必須守法，2次補件不能收，這是中選會共同討論結果，包括他和陳朝建、主祕莊國祥、綜規處及法政處，並非他1人決定。

「收了才是違法」，陳英鈐說，以核養綠已過了收件階段，正在進行查對，如果2次收件就不知道查對程序從何時開始算。

對於絕食抗議問題，陳英鈐說，中選會尊重黃士修表達理念，但如果要為理念奮鬥，也要保重身體，以後還可跟中選會溝通。

(中國時報)