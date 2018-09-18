促轉會駁藍 恐懼轉型正義

2018年09月18日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立院黨團昨上午至促轉會踢館，促轉會在下午發布聲明表示，前副主委張天欽及少數成員的失當言行，無法代表促轉會，國民黨企圖用個人不當發言化約為促轉會立場，甚至將促轉會貼上「東廠」標籤，只是凸顯其對於轉型正義的恐懼與排斥。

促轉會主委黃煌雄昨與國民黨立院黨團會談時，自己爆料，促轉會成立後，曾有2個月被架空沒看到公文。稍後，促轉會代理發言人楊翠卻表示，黃煌雄親自主持所有委員會會議，對所有內部決議事項都非常清楚，一旦委員會決議通過的事務，就會進行行政流程。

楊翠的說法似有意為「主委架空說」消毒，強調促轉會是正常運作的行政機構。

促轉會指出，他們是行政院下設之二級獨立機關，採合議制，不受任何特定個人或政黨指揮，兢兢業業推動重要轉型正義工程，絕非國民黨所言為政府或任何政黨的「東廠」。

促轉會指出，他們依法成立，業務及預算均受國會民意監督，對於國民黨立法院黨團專程前來給予指教，也抱持最大的善意與尊重。因此本會重申，從未以「東廠」自居，也絕不可能成為「東廠」。

促轉會強調，部分人士有違本會立場的私下討論，目前也由政風單位瞭解相關事實中。除了內部進行調查之外，促轉會亦願意全力配合監察院或檢調單位等外部調查。

促轉會說，在過往黨國一體的威權體制中，國民黨所扮演角色仍未釐清，若國民黨也認同轉型正義，希望切勿倉促主張「廢促轉會」，而是配合轉型正義工作，及時完成政治檔案通報，協助還原歷史真相。

(中國時報)