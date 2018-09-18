土條槓上中選會 要逼公投法現形

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中國時報

看起來就像個科技宅男的黃士修，因為姓名乍看之下像「土條」，而決定自稱「土條」，為何有如此大勇氣與毅力，槓上中選會？

黃士修以澄清核能與輻射謠言為己志，畢業於清華大學理學院，曾前往英國倫敦帝國理工學院研究理論物理。他的政治光譜與藍營接近，曾任職國民黨智庫研究員，擔任前立法院副院長洪秀柱的政策幕僚，協助洪秀柱參與黨內初選、總統大選及黨主席選舉，不算政治素人，但並未加入國民黨。

他曾因廢核及空汙數值等問題，摃上時代力量立委黃國昌及洪慈庸；2016年因為梅姬颱風造成停電，還因為洪慈庸強押台電人員修電事件，多次與洪隔空交鋒。為了核能政策，黃士修可以不分藍綠，在他點名的815全台大跳電的4大戰犯中，第3號戰犯就是新北市長朱立倫。

他這次發起「以核養綠」公投連署，若不是前總統馬英九、前行政院長江宜樺相助，這個吊車尾的公投案極可能無法交件，而草率修正的《公投法》缺失，完全投射在此案上。

理由在於31萬份的連署書，剛好游走在及格邊緣，《公投法》未明定最後收件截止期限，多幾天的連署就有2萬多份連署書，若只考量中選會作業時程，就不利提案成案；《公投法》未明定領銜人可否主動2次送件、補件，中選會拒收「以核養綠」的補送連署書，令黃士修氣憤異常，決定將剩下的連署書卸貨在中選會樓下，展開絕食抗議。

絕食或僅喝水的禁食，是前民進黨主席林義雄呼籲停建核四時曾使用的手段，林義雄在民進黨內具有宛如聖人般的地位，不只民進黨一再呼籲國民黨三思，連國民黨內都擔心林若有三長兩短，恐難以承擔政治風暴，馬政府在不得已情況下，決定封存核四。馬英九還承諾，要以公投決定核四是否啟用。

相對於林義雄，「土條」完全未獲民進黨一絲關懷，中選會不為所動，這個已絕食超過100小時的年輕人昨體力不支，但受訪時仍精神堅毅，土條說，他「爛命一條」奉陪中選會到底。

(中國時報)

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