傅崐萁為妻固票 13鄉鎮市走透透

2018年09月18日 04:10 中國時報 范振和／花蓮報導

瑞穗鄉有部落媽媽忍不住抱著徐榛蔚哭泣，留下不捨淚水。（徐榛蔚服務處提供）

「我把花蓮的媳婦榛蔚交給大家了，希望鄉親多多疼惜！」前花蓮縣長傅崐萁感恩之旅中，每場都不忘向鄉親託負，也同樣炮火猛烈，痛批民進黨執2年來，讓台灣千瘡百孔，各行各業衰敗不堪，亟待國人大團結，破除不公不義的陰霾。

傅崐萁16日起連續3天舉辦全縣13鄉鎮市感恩鄉親惜別會，他說，花蓮是個大家庭，33萬鄉親都是他的家人，過去18年來，在鄉親的支持與培養下，讓他能有機會為地方服務，創造地方繁榮，扭轉後山的命運，是他畢生的榮幸。

傅崐萁表示，前總統馬英九已被起訴兩案，聽說可能要對高雄市長參選人韓國瑜動手，接著對新北市長參選人侯友宜下手，因此，他在感恩會中，連一杯茶水都不能、也不敢準備，無法像台中市長林佳龍辦「滿漢大餐」，請市民全部免費逛花博。

傅崐萁說，他不在大家身邊，很擔心徐榛蔚的人身安危，他託負鄉親，希望幫忙「看好花蓮的媳婦榛蔚」，守護好18年來，一步一腳印和他一起走過有風有雨、悲欣交集的榛蔚。

當走遍花蓮縣13鄉鎮市、177村里、208部落的徐榛蔚含淚唱起象徵花蓮人堅毅個性的《小草》時，全場無不動容，此時，化眼淚為力量的聲音此起彼落，「花蓮人加油！徐榛蔚凍蒜！」口號聲滿天嘎響。

徐榛蔚說，花蓮人的個性，凡事感恩、凡事包容，只有一顆正向的心，一切正心正念，往昔國民黨執政或有缺失，但全面教育掃除文盲，十大建設創造經濟奇蹟，變成亞洲四小龍，這短短2年卻被摧毀殆盡，台灣經濟大蕭條。「國民黨執政，大家罵，民進黨執政，罵大家！」民進黨的「張天欽們」以報復的心態執政，政策會正確嗎？

傅崐萁和徐榛蔚籲請鄉親不要再沉默了，勇敢站出來，爭取免於恐懼的自由，爭取幸福發展的自由。每一場的感恩會，都可看到不少人抱著徐榛蔚痛哭，聲稱對傅的政治迫害，一定會用選票平反。

(中國時報)