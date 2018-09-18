許宗力推變革 降低釋憲門檻

2018年09月18日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

矚目案件聲請釋憲進度與結果

司法院17日舉行大法官釋憲70年慶祝大會，司法院長許宗力致詞時坦言，現行《大法官審理案件法》評議決定的門檻過高，且採用會議審理，造成案件不容易審結，所以應將大法官審案全面司法化、裁判決及法庭化，才能符合快速變遷及多元化的社會需求。

司法應該從人民觀點出發

昨天出席慶祝大會的除了現任院長許宗力，還邀請前院長翁岳生、賴英照、賴浩敏及大法官們參與。翁岳生表示，他已退休11年，以人民的觀點來談論司法，強調司法應從人民觀點出發，要讓人民信任司法、尊重司法，法律人也要反省自律。大法官更要自強和努力，作成的解釋，要讓人民能夠叫好，但這不是民粹，要對歷史負責。

許宗力說，截至目前大法官們總共作成了767號解釋，對於台灣憲政體制的維護與發展以及人民基本權利之保障，發揮了關鍵性的作用。

他坦言，從1993施行至今已超過25年的大審法有必要進行全面的檢討修正以及進行制度性的變革。他表示，司法院已研議完成全文95條的《憲法訴訟法》草案，未來大法官審理案件將會引進「裁判憲法審查制度」並全面法庭化。

翁岳生勉後輩對歷史負責

許宗力指出，送交立法院審議中的憲法訴訟法規定，將聲請大法官解釋改為憲法法庭裁判，其中關於中央及地方機關、立法院及法官聲請釋憲的門檻都大幅度放寬，人民或法人及政黨在終局判決後，如認為判決的適用法條違憲，也可聲請釋憲。

不過，為了避免司法資源浪費，並讓大法官能集中心力在具重要性憲法案件的審理，憲法訴訟法新增規定，賦予大法官得經一定人數以上的同意，決定就欠缺憲法上所保障之權利或憲法上原則重要性之案件，不予受理。

憲法訴訟法是司法院力推的司改三法之一，原期望在上個立法院會期審查通過，但由於立委對於釋憲門檻規定仍有疑慮，目前仍躺在立院。

(中國時報)