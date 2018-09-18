貿易戰升級 陸威脅拒絕談判

2018年09月18日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普最快將於17日宣布，針對2000億美元大陸商品加徵10％的關稅，美陸貿易衝突料再升級。大陸官員放話說，如果美國啟動這第3輪關稅，陸方考慮拒絕出席新一輪貿易談判，並可能採取反制措施，包括限制向美國公司銷售其所需的關鍵零部件，而此舉會威脅到在大陸組裝iPhone的蘋果公司。

部長級磋商面臨觸礁

美國財長穆努欽提出重啟有關貿易問題的部長級磋商，大陸國務院副總理劉鶴預定率團前往華府，於27、28日與穆努欽等舉行談判。大陸商務部高官原計畫在本周後半周訪問華府，為部長級磋商鋪路，但如今卻面臨觸礁風險。

《華爾街日報》16日援引一名大陸高級官員的話報導說，如果川普啟動新關稅計畫，陸方不會在「被槍頂住太陽穴」的情況下談判。大陸官方《環球時報》16日也發表時評說，陸方不會在美國的貿易戰連連進攻中一味防守。

iPhone掃到颱風尾

大陸外交部發言人耿爽17日表示，他再強調兩點：第一，「如果美方對華出台任何新的加強關稅措施，中方將不得不採取必要的反制，堅決維護我們自身的正當合法權益」。第二，「貿易爭端升級不符合任何一方的利益，我們始終主張在平等互信和相互尊重的基礎上進行對話、協商才是解決經貿問題的唯一途徑。」

一些大陸官員透露，陸方採取的「反制」措施，可以包括限制向美國公司銷售其所需的關鍵材料、設備和零部件，利用「出口限制」來威脅這些美國公司的供應鏈。《華爾街日報》說，這樣的措施會威脅到在大陸組裝iPhone的蘋果公司。

川普揚言徵稅再加碼

根據今年7月公布的清單，美國第3輪關稅制裁將鎖定總值2000億美元大陸商品，主要包括網路科技產品、電子產品、印刷電路板、輪胎、化工製品、塑料、自行車、汽車兒童安全座椅等。不過，目前暫不清楚在經過公眾諮詢後是否有商品獲得豁免。

先前川普政府透過兩輪制裁，對總計500億美元的大陸輸美商品加徵了25％的關稅，陸方也祭出同等規模的徵稅措施。如果美方啟動第3輪，將相當於對來自大陸的年進口總額（約5000億美元）商品的一半規模加徵關稅。川普還暗示可能對剩餘的所有商品加徵關稅。

(中國時報)