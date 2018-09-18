經部：台企返台意願不變

經濟部已掌握20家在對岸發展台商有意返台，包括資訊、網通、低階自行車等。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

美國就大陸2000億產品加徵關稅，稅率傳由原規畫的25％降為10％，外界關切原打算鮭魚返鄉的台商將因此陷入觀望，經濟部長沈榮津昨指出，相關業者已考慮到各種可能性，回台意願應不受影響。目前經濟部已掌握資訊、網通及自行車等領域約20家台企有意返台發展。

面對美對大陸貨品加徵關稅稅率縮減，台經院景氣預測中心主任孫明德分析，應是源於美執政當局有來自美企的壓力，近期即有部分美企透過公聽會及書面表達意見，強調拉高關稅將令許多貨品找不到替代來源，導致售價上揚，不利產業發展，如川普下一波加徵關稅對象，便恐波及蘋果、戴爾等旗下產品競爭力。

至於外界關心，美調整貿易戰戰絡，會否讓經濟部日前透露想回台避戰略的台商，裹足不前，沈榮津雖認為應不受影響，但他也強調，這仍需由廠商自行衡量競爭力，有些企業加徵10％關稅就會受不了，便一定要調整，但也有企業已朝高值化發展，被加課25％關稅才會受影響。

孫明德認為，因應陸美貿易戰，資通訊業者短時間要移轉產線不易，蘋果等外商可考慮，將原本從大陸出口至美國市場的部分資通訊產品移到台灣組裝，即台灣可以轉型成為對美國出口的「移轉據點」。如蘋果手機仍可在陸組織，但出口到美國市場的部分，可透過原本就是蘋果裝組廠的鴻海、和碩、仁寶等，在台組裝輸美，降低陸美貿易戰衝擊。

另有不願具名的學者表示，經濟部不宜公布在對岸想返台發展的企業名稱，連屬那個產業也最好不要再多說，因為陸美貿易戰，已令陸頗不滿，加上兩岸關係不佳，大陸當局若因產業鏈等考量，擔心現在走20家，未來恐進一步擴大為1、200家上下游產業同步外移，以查稅等手段，殺雞儆猴，反令台商處境更加雪上加霜。經濟部現在要做的是靜靜地建構良好投資環境，台商若真返台投資，必定會反應在經濟、進出口等數字上。

(中國時報)

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