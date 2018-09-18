亞股跌 台股量能低到窒息

2018年09月18日 04:10 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰升級，亞洲主要股市昨幾乎全面挫跌、表現不佳，台股終場雖僅跌39.53點，相對亞股抗跌、收在1萬828.61點，但量能低到快窒息，成交量縮至897.75億元，創今年3月31日以來新低。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，台股量能萎縮，反映投資人「觀望」氣氛濃厚，正關心貿易戰接下來的走勢，由於不急著殺低，反而對台股第4季的走勢持「正向」看法；蔡明翰預估，這波台股將震盪整理，短時間內的成交量會在1200億元以下，待貿易戰陰霾逐漸遠去，量能追上，再現1萬1千點機率頗大。

昨日亞洲主要股市，印尼股市跌幅最深、達1.8％，香港恆生指數、深證成指、印度股市等，跌幅全在1.3％以上，上證綜合指數也收跌逾1.1％，僅澳洲雪梨股市小漲0.3％，日本休市。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，若從亞洲近1周資金流向來看，儘管外資對亞股仍買少賣多，但多數國家失血幅度已明顯收斂；伴隨近期全球投資波動增加，張致寧建議投資人，應以質優價美、下檔風險相對較低的新興亞洲區域為首選。

匯市方面同樣受貿易戰影響不支倒地，被視為指標的人民幣，中間價雖比預期偏高，反映出官方不樂見人民幣過快貶值，收盤時仍貶169基點，來到6.8690元，新台幣受主要亞幣拖累，以30.805元對1美元，貶值4.5分作收。

(中國時報)