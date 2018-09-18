上海商銀重返大陸「有得等」

2018年09月18日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

暌違70年，上海商銀爭取重返大陸！台股今年最大上市案─上海商銀預計10月19日掛牌上市，何時重返大陸設點成為焦點。據了解，上海商銀將在年底前向對岸遞件，不過因兩岸目前關係緊繃，政治因素干擾下，內部已做好「比預期時間長」的心理準備。

上海商銀是國內唯一自大陸遷台復業的民營銀行，因直接持香港上海商銀、間接持大陸上海銀行股權，「滬港台金三角」的持股模式，造就在兩岸三地業務獨霸地位，有高達5成獲利來自海外據點。

上海商銀總經理陳善忠表示，金管會8月時已核准向大陸申請設立無錫分行，暌違70年後重返大陸有望，接下來會加快送件速度，時程還要看對岸主管機關而定，由於無錫當地沒有國銀設立的分行，看好未來發展。

陳善忠沒把時程說死，相關人士透露，由於上海商銀持股架構特殊，光過金管會就等了2年，原本希望「頭過身就過」，能盡速重返大陸，但礙於兩岸情勢緊繃，加上今年底九合一選舉，政治因素干擾，只能邊走邊看。

國內布局方面，陳善忠說，上海商銀掛牌上市之後，可用銀彈增加，會積極評估併購，對銀行壽險都有興趣，不過以銀行為首要目標，尤其上海商銀理想分行間數約在70~80間，以目前在台擁有69家分行，確實有空間。

(中國時報)