勇奪4A佳績 台中努力市民有感

2018年09月18日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市在2017年環保施政評量獲得4A級「優良」佳績，並以總評分83分勇奪全國22縣市第1名。台灣環境保護聯盟特別肯定台中市兩項空汙管制措施，包括台中火力發電廠減煤及汰換燃油鍋爐為天然氣鍋爐；台中市政府環保局對此表示感謝，市府多管齊下改善空汙，積極推動各項創新的空汙防制策略，改善成效也逐漸展現。

台中市府訂定《管制生煤自治條例》，大砍台中火力發電廠生煤用量500萬噸（24％）及加嚴排放標準，獎勵補助企業將燃油鍋爐改為燃氣，三分之一的工業鍋爐已改成使用低汙染的天然氣；更成立檢警環平台加強查緝不法排放工廠，讓台中細懸浮微粒PM2.5年均濃度與紫爆天數均逐年下降，市府的努力讓民眾有感。

台中市府環保局長白智榮指出，過去3年多以來，由市長林佳龍擔任召集人，邀集各局處、專家學者及民間團體共同研商，找出各種空汙成因加以改善，擬定86項空汙減量行動方案，其中更有19項為全國領先或首創措施。

其中，包括落實《管制生煤自治條例》，刪減中火生煤使用量500萬公噸；推動工業鍋爐燃油改燃天然氣；補助二行程機車汰換等，數量從2014年的30萬輛，淘汰至今剩10萬餘輛，淘汰總量近三分之二。

台中市府大力發展大眾綠色運輸，如淘汰老舊柴油公車改用電動巴士、「自行車369計畫」也已達標，以及公車免費10公里鼓勵搭乘，年運量達1億3500萬多人次；推動環保祭祀新文化「四少一功德」，寺廟1爐1香政策，1年可減少焚燒約2億3000萬枝香，紙錢減量及集中燃燒更高達4000公噸左右。

白智榮強調，在各界與市府共同努力下，台中PM2.5的平均濃度自2014年27μg/m3逐年改善，至2017年20.2μg/m3，已優於全國平均，近3年來已大幅減少25％，為歷年最好的成績。

台中市環保局沿用嚴格舊標準的紫爆天數，2017年更僅有24天，創下近8年來新低，感謝NGO團體肯定，將持續為改善空品與提升環境品質而努力。

(中國時報)